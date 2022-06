8 armas en casa: arrestan a esposa enfermera de asesino de repartidor de comida china en Nueva York

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Dorothy Hirsch, enfermera esposa del hombre acusado de matar por venganza a un repartidor de comida china en Queens, fue arrestada después de que la policía de Nueva York encontrara ocho armas y cientos de municiones en su casa en ese condado.

La mujer de 62 años fue acusada de posesión de armas después de que NYPD allanara la residencia de 84th Road donde vive separada de su esposo Glenn Hirsch, el presunto asesino del repartidor chino Zhiwen Yan, en una supuesta venganza por un pedido de salsa de pato, el pasado 30 de abril.

Wife of alleged 'duck sauce' killer arrested on weapons charges https://t.co/0FVGl8CCy9 pic.twitter.com/4zw1mSbMCb — New York Post (@nypost) June 28, 2022

Ahora la policía recuperó ocho armas escondidas en la casa junto con más de 200 rondas de municiones. Algunas de las armas estaban cargadas, según muestran los registros judiciales, acotó Daily News.

Una pistola semiautomática calibre 9 mm con un cargador que contenía nueve cartuchos y un revólver calibre 38 con 10 cartuchos fueron encontrados en una caja en un armario, mientras que un segundo revólver calibre 9 mm y calibre .45 fueron encontrados en un bolsa en el mismo armario, según los registros.

Mientras tanto, dos revólveres calibre .38 y .357, y dos pistolas calibre 9 mm y .25 fueron encontrados en una bolsa negra con cremallera, junto el resto de la munición.

El abogado de Dorothy Hirsch, Mark Bederow, dijo que ella es “inflexible” sobre su inocencia y planea una defensa enérgica. “Ella misma fue detenida inicialmente con una fianza de $150,000 dólares. (Es) una enfermera registrada que nunca fue arrestada, que mantiene una residencia separada” de su esposo acusado, dijo. “Ella no va a ser utilizada como peón en un caso contra él”.

El abogado Bederow sugirió que Glenn Hirsch escondió las armas en la casa de su esposa sin que ella lo supiera. “Para ser declarada culpable, se debe demostrar que posee las armas de fuego a sabiendas”, dijo.

La fiscal Karen Ross dijo el lunes que se encontró ADN en dos de las armas y que Glenn Hirsch accedió a la solicitud de hacerse la prueba para ver si la evidencia genética coincide con la suya.

Las autoridades dicen que Glenn Hirsch, de 51 años, disparó y mató a Yan el 30 de abril después de seguirlo en un recorrido de entrega desde el restaurante “Great Wall” en Queens Blvd. donde trabajaba.

Hirsch fue arrestado el 2 de junio, se declaró “no culpable” y ayer fue liberado con una fianza de $500,000 dólares. Según los detectives, al parecer la violencia comenzó a gestarse el 30 de noviembre cuando se enojó porque no recibió salsa de pato adicional con su pedido de comida china para llevar.

Había estado acosando a Yan y al resto del personal en el restaurante de Queens Blvd. durante semanas antes del tiroteo, según testigos.

Yan, padre de 45 años, fue baleado la noche del pasado 30 de abril, mientras conducía su scooter cerca de 108th St. y 67th Drive de camino a una entrega en Forest Hills. Un testigo le dijo a la policía que al repartidor le disparó el conductor de un SUV Lexus que luego se alejó a toda velocidad de la escena del crimen.

El hombre recibió un disparo en el pecho y se cayó del scooter. Paramédicos lo llevaron al Elmhurst Hospital Center, donde murió. Dejó una viuda y tres niños huérfanos. También tenía otros dos trabajos para sustentar a su familia.