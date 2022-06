Daniella Navarro no soporta a Ivonne Montero, y a Natalia Alcocer siempre la critica por su vestuario de marca: La Casa de los Famosos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Daniella Navarro está dando mucho de qué hablar, porque con el pasar de los días tiene dos claros feudos adentro de La Casa de los Famosos: Ivonne Montero y Natalia Alcocer. Sobre Ivonne parece que le molesta todo. De la actriz mexicana le incomoda desde su forma de ser, hasta cómo se maquilla, cómo se viste, cómo habla, cómo camina, cómo se mueve, cómo se piena y cómo todo… No hay hora del día en el que de su boca no salga algún comentario ofensivo o negativo sobre Montero. Rafael Nieves, Laura Bozzo y Salvador Zerboni comparten muchas de estas palabras ofensivas hacía la protagonista de “Anita No Te Rajes”.

La relación de Daniella con Natalia Alcocer ha ido deformándose. La disputa entre ellas empezó por un comentario que la rubia hizo sobre la limpieza en la cocina. Desde ese entonces Natalia no es santo de la devoción de la venezolana. Al día de hoy sobre la modelo y actriz, Daniella, crítica -casi a diario- su guardarropa. Asegura que por el vestuario que posee, ésta no debería de estar en La Casa de los Famosos. Dice que simplemente podría venderlo y así tener para mantener a sus tres hijas.

Laura Bozzo apoya en gran medida este rencor, desmedido para algunos, hacía Ivonne Montero y Natalia Alcocer. Hace una semana decidieron que Ivonne sería su víctima y la atacaron verbalmente durante la cena del viernes pasado. Hoy parece que la víctima elegida es Natalia.

Daniella lleva días anunciando que tiene muchos deseos de permitir que un conflicto estalle entre ambas. La joven actriz cree y opina que no hay nadie como ella en el reality, asegura que no hay nadie tan real y frontal como ella adentro de la casa. Esta distinción particular ha llegado a ser del gusto de varios, pero muchos otros están rechazando la postura de Navarro.

Algunos fans en el 24/7, y en diversas redes sociales, están pidiendo que Daniella entre al SUM para sacarla del juego, para que tal vez así entienda que la última palabra la tiene el público.

Pero claro, los fans de Daniella Navarro también están pidiendo a Ivonne Montero y a Natalia Alcocer en el SUM, parece que la guerra por los votos positivos va a empezar a generar caos y estragos adentro de La Casa de los Famosos.

