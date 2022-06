Toni Costa recibe apoyo, mientras el público de ‘La Casa de los Famosos’ quiere fuera a Nacho Casano y Lewis Mendoza

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Toni Costa es el actual líder de ‘La Casa de los Famosos’ y en las redes sociales ha recibido el apoyo de muchas de las personas que siguen día a día al reality show de Telemundo a través de las pantallas de televisión y de las redes sociales.

En esta oportunidad Costa recibió mensajes de apoyo tras tener una conversación con Nacho Casano, Lewis Mendoza y Juan Vidal, en donde el bailarín y coreógrafo profesional asegura que a él no le gustan ciertas cuestiones.

“Hay maneras de hacer las cosas que a mi no me gustan y que no las comparto. A mi el hecho de encerrarme, de arrinconarme, chismear, insultar, no va conmigo”, expresó Costa.

“Hay que ir con pie de plomo en esta casa…”, también precisó el novio de Evelyn Beltrán.

En la publicación de Instagram donde Telemundo Realities publicó esta conversación los usuarios mostraron su apoyo a Toni Costa y su rechazo a Nacho Casano y Lewis Mendoza, a quienes les dijeron que los quieren fuera de ‘La Casa de los Famosos’. Estos son algunos de los comentarios:

“Muy bien Tony”, “Tu muy bien Tony. El único que entiende el juego”, “BRAVO TONY”, “NACHO TIENE QUE SALIR, quiere manipularlos a todos dios mio. Que aterrize”, “Todos a sacar a NACHO Y LEWIS “Lealtad” dicen. Que feo ese cuarto”, “Ahora fuera NACHO y LEWIS”, “Que buena respuesta de Toni. Ahora fuera NACHO Y LEWIS FUERAAAAAAAAAAAAAAAA” y “Nacho tiene que salir” son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Toni Costa ganó la prueba del líder de la semana tras vencer a Ivonne Montero en un reto que puso al límite su equilibrio. El español ganó por poco, pues cuando Montero cayó del objeto sobre el cual debían hacer el equilibrio señaló que ya no podía más: “Poquito… No aguantaba, no aguantaba”, detalló.

Su invitado a la suite en esta ocasión fue Juan Vidal y el público también reaccionó: Yo creo que Tony invitó a Juan por estrategia. Es mejor tener el enemigo cerca a ti”, “El mejor es Tony porque sabiendo lo que Juan quería hacer lo invitó”, “Jajaja Tony salió listo, es el mejor jugador merece ganar”, “Tony jugaste muy bien. Invitando al enemigo”.

