En ‘La Casa de los Famosos’ el público tiene que elegir a su favorito

Ahora los televidentes de ‘La Casa de los Famosos’ no votarán para elegir al participante que desean eliminar del reality show de Telemundo, ahora los seguidores del programa deben votar por el famoso que desean que continúe dentro de la casa.

En esta nueva dinámica los cuatro primeros participantes por los que se puede votar para que amplié su permanencia en este show son: Ivonne Montero, Salvador Zerboni, Rafael Nieves y Daniella Navarro.

“¡VOTA POR TU FAVORITO! Ellos son los nominados de la semana y tú decides quién se queda en #LaCasaDeLosFamosos”, fue el mensaje con el que telemundo Realities anunció esta nueva manera de votar.

El más reciente participante eliminado fue Osvaldo Ríos, quien vivió una serie de situaciones dentro de la casa que el público no perdonó y votaron en su contra para que abandonara el reality show. Una de esas situaciones fue el beso que le dio a Salvador Zerboni sin su consentimiento, lo cual los usuarios de las redes sociales calificaron como un acto ‘indebido’.

Tras su salida de la casa, Osvaldo Ríos se refirió a ese beso que le dio a Zerboni: “Cuando yo recibo 7 besos todos los días, todos los días él me daba un besito en la mejilla, aquí muy cerquita de la boquita, me daba ese piquito y me decía ‘buenos días hermanito y hermanito’ y yo sabía que me había dado la puñalada por la espalda, que le había llevado información falsa a Laura diciéndole que yo quería sacarla del presupuesto cuando yo realmente fui a donde la jefa al confesionario a decirle ‘jefa ¿Cómo hacemos? porque la señora ni siquiera se hace un cafecito y queremos ver cómo hacemos’. Entre él y yo llegamos a un acuerdo de caballeros que ambos la íbamos a cuidar, a proteger y no la íbamos a dejar sin alimento”,

