Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, defiende a Ingrid Coronado de los ataques en redes

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, apareció frente a las cámaras de los medios de comunicación desde donde se estaba velando el cuerpo de su esposo para brindar sus primeras declaraciones ante el difícil momento que se encuentra atravesando.

Ferro expresó que ella no tenía planeado dar ninguna entrevista, sin embargo decidió hacerlo, pues era lo que Fernando hubiera querido y confirmó que su esposo sucumbió de una neumonía, luego de que sus defensas bajaran tras la muerte de su padre, el señor Norberto Cacciamani, quien partió de este mundo el pasado 13 de junio.

“Fue por una neumonía. Para él una gripa era algo muy fuerte y esta vez no lo logró. Fue repentino, él salió del cáncer, sus pulmones quedaron muy afectados”, reveló.

Además, se dio tiempo de salir en defensa de Ingrid Coronado, quien tras la muerte de Fernando ha recibido un sin número de críticas en las redes sociales y no dudó en pedir un alto a los ataques.

“Fluyamos en amor, si no es tu historia, no la cuentes, no te compres una historia que no es tuya, no te agarres una historia. Con tu vida es más que suficiente, con tu vida, que la hagas crecer, que la hagas en armonía, que estés en amor, creo que es lo más importante. No juzgar, no criticar, es de humanidad”, señaló Anna.

Al ser cuestionada sobre la última voluntad de Fer del Solar Ferro reveló que las cenizas se quedarán en México: “Él creció realmente aquí, tiene más años en México que en Argentina y aquí hizo su carrera, aquí comenzó, aquí se explayó, aquí conoció a su mayor gente”.

¡Anna Ferro ofreció una conferencia de prensa para compartir los detalles del funeral de nuestro querido Fernando del Solar! 🙌🕊❤📺 #ArribaLosCorazones #VLA pic.twitter.com/9moXlwXU8L — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 1, 2022

Ingrid, por su parte, emitió un breve comunicado a través de sus redes sociales, pues todos estaban a la espera de lo que tenía que expresar por la muerte del padre de sus hijos.

“A nombre de Ingrid Coronado e hijos, agradecemos el apoyo, las muestras de cariño y solidaridad recibidas. A nuestros compañeros de prensa, de trabajo y amigos, les pedimos su comprensión y respeto en este momento, en el que la paz y la unión familiar son lo más importante”, señaló en el escrito que publicó en Instagram. View this post on Instagram A post shared by 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒊𝒅 𝑪𝒐𝒓𝒐𝒏𝒂𝒅𝒐 (@ingridcoronadomx)

Sigue leyendo: Muere el conductor Fernando del Solar a los 49 años a causa de una neumonía

– Familia de Fernando del Solar emitió un comunicado tras su fallecimiento

– Venga La Alegría se viste de luto: reaccionan a la muerte de Fernando del Solar