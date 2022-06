Ingrid Coronado recibe ataques y críticas en redes por la muerte de Fernando del Solar

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El presentador argentino, Fernando del Solar, quien por años desarrolló su carrera artística en México, falleció a los 49 años, informó esta mañana el programa ‘Venga la Alegría’.

Hasta el momento, se desconocen las causas de su muerte, aunque se ha destacado que tuvo recaídas y problemas de salud vinculados al cáncer que le fue detectado en 2012.

Luego de que se anunciara el lamentable deceso, internautas se volcaron en redes sociales para darle el último adiós al carismático conductor, pero también aprovecharon para arremeter contra Ingrid Coronado por haberlo abandonado en un momento tan complicado cuando le diagnosticaron su enfermedad.

“¿Seguramente en tu libro hablas de cómo abandonar al supuesto amor de tu vida en los momentos más difíciles verdad? Cómo hacer para que te valga mad*s y seguir como si nada en tu vida. Así como consejos útiles para dejar quejarte y quedar como la eterna víctima después de abandonar al ser amado cuando más te necesita”, “Jamás leería algo de ti, no eres ejemplo, al contrario”, “YA ESTARÁS CONTENTA ARPÍA”, comentaron algunos usuarios de Instagram bajo una publicación donde promociona su libro ‘MujerÓN’.

Varios de sus fans se percataron de los ataques y no dudaron en dejarle mensajes de apoyo: “Gente tan ignorante y retrógrada que viene y ataca a Ingrid sin saber, entiendan sólo ellos saben lo que pasó, seamos maduros y respetemos el momento. Fernando fue una gran persona aprendamos de eso”, “No mereces esos comentarios, un fuerte abrazo no sabemos si tú también la estás pasando mal”, le expresan sus seguidores.

Fernando tenía previsto ofrecer una conferencia este jueves, 30 junio, en la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. No obstante, la habría pospuesto para el 28 de julio sin revelar los motivos que lo habrían obligado a tomar dicha decisión.

A través de una publicación en su página oficial, se informó que por “causas de fuerza mayor”, se debía reprogramar la presentación.

“Por causas de fuerza mayor, la conferencia programada para hoy 30 de junio en la ciudad de Mérida, se pospone para el día 28 de julio. Gracias a cada una de las personas que se unen a esta gran causa que es ayudar al albergue hogar de ángeles y gracias por su comprensión. ¡Arriba los corazones!“, se lee en el anuncio. View this post on Instagram A post shared by Azteca 7 (@aztecasiete)

