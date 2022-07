Celos generaron trifulca masiva y destrozos en discoteca de crucero llegando a Nueva York del Caribe: bochornosos videos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Hombres y mujeres participaron en un bochornoso incidente de golpes y destrozos en la discoteca de un crucero Carnival, cuando se aproximaba a culminar su travesía en Manhattan (NYC) procedente del Caribe.

Entre 40 y 60 personas habrían participado en la pelea masiva. Según videos divulgados el jueves en Twitter, varias mujeres y hombres, casi todos vestidos de blanco, protagonizaron la trifulca entre puños, empujones, gritos y sillas lanzadas, mientras el escaso personal de seguridad intentaba en vano controlarlos.

Al parecer el caos comenzó con un incidente de celos entre unos pasajeros, detalló New York Post. Luego los belicosos comenzaron a empujarse entre sí y a romper botellas de cerveza. Después la lucha se movió del quinto piso al primero. Según la testigo Theresa James, algunos pasajeros resultaron “heridos y cortados con vidrio” y “la mayoría, si no todos” de los guardias de seguridad del barco se apresuraron para detener la violencia.

El hecho sucedió en el barco Carnival Magic alrededor de las 5:20 a.m. del martes, mientras navegaba cerca del puente Verrazzano-Narrows, que conecta los condados Staten Island y Brooklyn, de acuerdo al reporte original.

La pelea comenzó entre dos personas, informó Pix11. Docenas más se unieron a la refriega, con un estimado de 40 a 60 personas involucradas, según NBC News. La seguridad a bordo intentó detener la pelea, pero luego pidió ayuda a la Guardia Costera, dijo la policía de Nueva York.

Luego la Guardia Costera escoltó el barco hasta el Muelle 88 cerca de West 48th Street en Manhattan. Allí policías NYPD estuvieron presentes cuando los pasajeros desembarcaron del crucero.

No hubo información disponible de inmediato sobre los arrestos. Las autoridades no pudieron confirmar si el incidente sería manejado por la policía de Nueva York, las autoridades de Nueva Jersey o si ocurrió en aguas internacionales.

“Anoche, mientras Carnival Magic regresaba a Nueva York, varios pasajeros se vieron envueltos en un altercado en un club nocturno”, dijo la compañía el miércoles en un comunicado. “Afortunadamente no se reportaron heridos graves y nuestro equipo de seguridad a bordo intervino”.

“El crucero llegó según lo programado esta mañana y las autoridades policiales en tierra fueron notificadas y vinieron al barco para entrevistar a los sospechosos y testigos y realizar una investigación”.