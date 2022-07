Fernando del Solar: publican video póstumo, “Ya estoy en casa”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La repentina muerte de Fernando del Solar, ocurrida este 30 de junio, conmocionó al medio del espectáculo y entre familiares, amigos y fans, se encargaron de recordar su trayectoria, misma que lo llevó a ser uno de los presentadores de la televisión mexicana más buscados y queridos.

La causa de su deceso no se anunció al instante y fue hasta este viernes, en una conferencia de prensa, que su viuda Anna Ferro reveló que Del Solar murió a causa de una neumonía.

“Sus pulmones quedaron muy afectados. Fue por una neumonía, para él una gripe era muy fuerte y esta vez no lo logró, fue muy repentino”, relató entre sollozos en la funeraria.

Fernando era muy activo en redes sociales donde compartió, entre un sin fin de experiencias, momentos con Anna como lo fue la celebración de su boda el pasado mes de abril.

Ahora, se ha hecho visible en su perfil de Instagram, en el que sumó más de 400,000 seguidores, un video póstumo en el que se puede escuchar como fondo una canción que lleva por título una de las frases más significativas para Fernando: “Arriba los corazones”.

“Ya estoy en casa, feliz, tomado de la mano del Jefe”, dice la descripción del post que ha recaudado ya más de 350,000 reproducciones.

Esta frase de Fernando del Solar fue tan importante que incluso así se tituló su libro.

De igual forma, se añadió una publicación más en la que se escribió: “Eternamente agradecidos por sus extraordinarias y finas atenciones. Abrazo a todos y cada uno del personal de parte de la familia Del Solar”.

En cuanto a Ingrid Coronado, la conductora publicó un mensaje agradeciendo las muestras de apoyo de la gente, pero también especificó que este comunicado “será la única comunicación al respecto”.

Fernando del Solar apenas empezaba a asimilar la pérdida de un integrante muy importante para él, su padre Norberto Cacciamani, quien falleció el pasado 12 de junio.

“Me siento muy triste y todavía no puedo creer que no voy a ver mas a mi viejo”, dio a conocer en sus redes. “Apenas pasaron horas y ya te extraño. Me quedo con todo lo que aprendí, con sus aciertos, pero más de sus errores”, expresó. View this post on Instagram A post shared by Fernando Del Solar (@fernandodelsolar)

