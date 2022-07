Becky G da una explicación acerca de su manera de hablar

La cantante Becky G explicó en su cuenta de Instagram por qué ella tiene una particular manera de hablar. La intérprete de origen latino aseguró que ella habla mezclando el español y el inglés debido a que debe entender ambos idiomas para poder ‘sobrevivir’. Además, habló de que esta es una situación que viven los latinos de familias de segunda o tercera generación.

“Si, se que me juzgan por mis acentos y spanglish pero NADIE HABLA SOBRE LA EXPERIENCIA DE LOS LATINOS DE 2da y 3ra generación DE CÓDIGO DOBLE – INTERRUPTOR tratando de ser suficiente y asimilar a ambos lados. No es con intención o por querer faltar el respeto. Es que mi cerebro solo habla híbrido para sobrevivir”, escribió la cantante junto a un video en el que demuestra lo que dice al hablar en español y en inglés.

Incluso, el texto está originalmente escrito en español e inglés: “si, se que me juzgan por mis acentos y spanglish pero NOBODY TALKS ABOUT THE DOUBLE CODE-SWITCH 2nd & 3rd generation Latinos experience. Trying to be enough and assimilate to both sides. No es con intención o por querer faltar el respeto. It’s just that my brain only speaks hybrid to survive”.

Esta situación puede ser habitual en las familias de origen latino que se desarrollan en Estados Unidos. Entender y dominar ambos idiomas es habitual para ellos, pero en ocasiones puede ser complicado.

Este miércoles Becky G estrenará una nueva canción en la que comparte junto a la cantante brasileña Anitta y a la argentina Tini Stoessel. El tema lleva por título ‘La loto’ y en el adelanto del video musical que la intérprete publicó se ve a las tres artistas con trajes brillantes bailando y cantando.

La publicación ya superó los 2,2 millones de reproducciones en tan solo 14 horas y tiene cientos de comentarios de personas que están ansiosas por escuchar esta colaboración musical.

