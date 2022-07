Campeones mundiales de boxeo se rinden en México ante el poder del libro

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Más de una decena de campeones mundiales de boxeo sacaron este martes su lado humano, rendidos ante el poder del libro, en la presentación del volumen “WBC Greatest Fights Opus” , con las 100 peleas más importantes del Consejo Mundial (CMB).

El museo Soumaya de la capital fue el escenario de la ceremonia de presentación de la obra del periodista deportivo inglés Ian Stafford, quien resumió los principales combates de los más grandes pugilistas de la historia.

Julio César Chávez, excampeón mundial de las divisiones pluma ligero y súper ligero, encabezó el grupo de figuras de primer nivel incluidas en el libro, que contaron anécdotas de su paso por el cuadrilátero.

Anuncia @Jcchavez115 que hará una exhibición con @terrible100 en Tijuana. “Quiero dejar un legado, que los 60 años son sólo un número”, dijo el gran campeón mexicano en la presentación del libro ‘WBC Greatest Fights Opus’. pic.twitter.com/8d1bC5j9HV — Salvador Rodriguez (@ChavaESPN) July 6, 2022

“Estaba tan cansado que, con el mayor respeto, me valía madre perder o ganar”, confesó Chávez al referirse al combate contra el estadounidense Meldrick Taylor, en marzo de 1990, en el que su rival lo castigó, pero el mexicano reaccionó y lo derribó a menos de 10 segundos del final, tal vez su triunfo más dramático.

Uno de los momentos más emotivos lo protagonizaron Carlos Zárate y Alfonso Zamora, que en abril de 1977 fueron actores de la llamada “Guerra de las zetas”, se pegaron con todo, pero hoy se abrazaron y confesaron a la gente estar unidos por una gran amistad.

“Es lo que tiene el boxeo, Zamora se echó la guerra de las zetas con Zárate y ahora están sentados juntos”, señaló el presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, quien reveló que el ejemplar 001 del libro tendrá la firma de los grandes campeones y, después de un recorrido por el mundo, será subastado para dedicar las ganancias a la fundación CMB Cares, que apoya a niños con dificultades para salir adelante.

Erick Morales, campeón mundial en cuatro divisiones, contó detalles de su gran rivalidad con el también mexicano Marco Antonio Barrera, dio detalle de la trilogía de combates con el gran rival, en los inicios de este siglo, y confesó que la inquina que se tuvieron empezó en un partido de fútbol, cuando Barrera le hizo una entrada y estuvo a punto de lesionarlo. With my dear brother @HectorSulaimanS getting ready to launch the WBC OPUS greatest fights ! pic.twitter.com/UApN3YoRYB— Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) July 5, 2022

Ana María Torres, Jackie Nava y Mariana Juárez, tres de las campeonas mundiales más importantes del Consejo Mundial, las dos últimas todavía activas, compartieron experiencias como pioneras del boxeo de mujeres y provocaron que Ian Stafford se comprometiera a hacer un libro similar al presentado esta vez, pero con peleas de damas.

Campeones de la talla de Humberto “La chiquita” González, Miguel Ángel González, Rafael Márquez, Rafael “Bazuca” Limón, Francisco Vargas y José Luis Castillo contaron historias humanas relacionadas con su paso por el cuadrilátero y firmaron el primer ejemplar, de 37 kilos de peso.

Glorias del deporte de México como los medallistas olímpicos Carlos Mercenario, de atletismo, y Jesús Mena, de saltos, estuvieron entre las personalidades de la velada, que contó con proyecciones de varias de las peleas principales del siglo XX y lo que va del XXI.

