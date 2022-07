Dicen que son enemigas pero Antonela Roccuzzo le envía un mensaje a Shakira: entre la colombiana y la argentina no hay odio

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Antonela Roccuzzo es la esposa de Lionel Messi, quien a su vez fue el jugador estrella del FC Barcelona durante muchos años. Ahí, Messi conoció a Gerard Piqué, a quien lo unió una amistad durante toda su estadía en España. La relación amorosa del catalán con Shakira, hizo que la colombiana por añadidura conociera a Messi y Antonela, sin embargo, dicen que entre ellos no surgió la chispa de la amistad.

Durante años fue noticia la supuesta enemistad de Shakira y Antonela. Medios españoles, argentinos, americanos, etcétera, contaron que la cantante y la esposa de Messi no se podían ni ver. Y todo radicaba, según comentan, en que Shakira nunca quiso mezclarse o compartir con el resto de esposas o novias del resto de jugadores.

Decían que Shakira durante los partidos nunca quiso compartir con las esposas de los compañeros de juego de Piqué y que era muy “agrandada”. Esto nunca se ha comprobado, Shakira y Antonela nunca han hablado de la una o la otra con la prensa, razón por la cual todo lo anterior ha sido pura especulación de la prensa y lo dicho por alguna fuente supuestamente cercana.

Sin embargo, parece que todo esto ha quedado en el pasado ahora que Shakira se ha separado de Gerard Piqué. Antonela parece haberse puesto en contacto con la colombiana, en la última publicación de ésta en Instagram.

Shakira publicó un video como #TBT de Instagram, sobre su visita al programa de Jimmy Fallon, sobre el cual escribió: “#tbt when @jimmyfallon and I danced #TeFelicito 💜🤖 @fallontonight“, ahí reaccionó la argentina con este mensaje: “🔥🔥🔥🔥”. Más de 2,800 likes recibió el mensaje de Roccuzzo.

El público sabe lo que se ha expuesto al respecto y por eso algunos comentaron: "Impresionada, ¿no se odiaban?". Pues después de esto parece que no, parece que el odio no existe entre ellas.

