Niurka Marcos: “A mí me gusta correr el riesgo de que me critiquen”

Niurka Marcos dejó saber en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 1,9 millones de seguidores, que ella es una mujer “directa y arriesgada”. Con un video que publicó y que ya tiene más de 6,000 me gustas, la cubana se describió de esa manera.

“A mí me gusta correr el riesgo de que me critiquen para luego llevarme la satisfacción de que me pidan perdón”, fue lo que dijo la artista cubana en el video con el que también ha recibido más de 200 comentarios.

Estos son algunos de los mensajes que le dejaron a la cubana en esta publicación: “Sin caretas, me parece que es super buena gente, la amiga que todas queremos tener, me hubiera gustado una amiga así, con sus consejos honestos. Clara y sin caretas”, “Yo pelearía contigo siempre para tener que reconciliarme contigo”, “Eso es todo HERMOSA pa que no se metan con usted”, “Niurka tu muy bien siempre transparente y clara sin tapujos eso me cae bien de las personas” y en perfecta con las palabras perfectas en el momento perfecto” le dejaron saber.

Durante su estancia en ‘La Casa de los Famosos’ Niurka Marcos recibió muchas críticas en las redes sociales. En la semana en la que recibió su nominación fueron muchos los mensajes de las personas que decían que la querían fuera del reality show de Telemundo. Finalmente, la cubana terminó saliendo del programa.

“VAMOOOOS X TI NIURKA #SETEACABOTUFIESTA”, “Fuera Niurka y su clan”, “Fuera Niurka”, “Fuera Niurka, A Tomar Tu Escoba Y Salir Volando Para Tu Casa”, “VOTO MASIVO PARA NIURKA” y “Perfecto, ahora votemos por lewis o niurka”, dijeron los televidentes en las redes sociales de Telemundo Realities.

Niurka Marcos, días después de ser eliminada del programa, habló de las experiencias que vivió tras salida: “He vivido, Héctor, cosas muy horribles desde que salí, muy tóxicas. Creo que es horrible como la gente se está portando, aparecen animales por todos lados. Yo esperaba otra cosa, realmente, de esta experiencia. Yo hice una familia dentro de ‘La Casa de los Famosos’…”.

