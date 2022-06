Niurka Marcos sigue en riesgo de salir de ‘La Casa de los Famosos’ y el público dice: “Fuera Niurka”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Niurka Marcos continúa en riesgo de ser eliminada de ‘La Casa de los Famosos’. La mexicana sigue en la lista de sentenciados a eliminación junto a Lewis Mendoza, Salvador Zerboni y Daniella Navarro. Osvaldo Ríos también estaba en peligro de abandonar el programa, pero Ivonne Montero, actual líder de la casa, lo salvó.

En los comentarios de la publicación donde se anuncian a las cuatro personalidades que continúan sentenciadas el público ha hablado: quieren a Niurka Marcos fuera. Estos son algunos de los mensajes que han dejado en el post de Telemundo Realities:

“VAMOOOOS X TI NIURKA #SETEACABOTUFIESTA”, “Fuera Niurka y su clan”, “Fuera Niurka”, “Fuera Niurka, A Tomar Tu Escoba Y Salir Volando Para Tu Casa”, “VOTO MASIVO PARA NIURKA” y “Perfecto, ahora votemos por lewis o niurka” son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Cuando se anunciaron las nominaciones para la eliminación en ‘La Casa de los Famosos’ Niurka Marcos le hizo un desplante a Ivonne Montero, quien intentó hablar con ella luego de que la nominaran. Montero tomó a Marcos por uno de sus brazos, pero esta se safó y continuó su camino con una sonrisa en el rostro.

“Ya Ivónne tú tienes el mando !! #fueraniurka”, “Tan prepotente niurka”, “Siiii sabe NIURKA y tiene miedo! Ya sáquenla por soberbia”, “Ella se cree intocable. sorry Linda cuando toca toca” y ”Es la oportunidad de sacar a Niurka” reaccionaron los usuarios en las redes sociales tras esa situación que vivieron esas dos participantes.

Ivonne Montero ejerció su poder y salvó a Osvaldo Ríos, quien había recibido la nominación espontánea por parte de Laura Bozzo: “Quiero hacer la nominación espontánea y quiero darle, con el dolor de mi corazón y por eso estoy llorando, 3 votos a Osvaldo. Lo que pasó con lo de la comida, que me quisieron sacar y separar y dejarme solita a mí me dolió mucho porque me sentí vulnerable completamente. Y 2 votos le doy a Lewis porque es como mi hijo, pero cuando lo nombraron líder se sentía como el rey. Cuando me sirvieron un poquito de almendras se paró, gritó que por qué, qué tenía que repartirse y me pareció horrible porque ese no era el Lewis que yo conocía. Por eso le doy 2 puntos a Lewis, con el dolor de mí corazón”, dijo la conductora de ‘Laura en América’.

