Salvador Zerboni expone a Nacho Casano: lo llama ‘dictador’ y divide opiniones

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Para nadie es una sorpresa saber que ‘La Casa de los Famosos’ se encuentra dividida en dos bandos desde que dio comienzo la segunda temporada el pasado 10 de mayo y que a estas alturas de la competencia se han dado todo tipo de polémicas.

La última, incluso, pudo presenciarse en la gala en vivo de este 8 de julio, cuando Salvador Zerboni tenía que dar a conocer el nombre del habitante que deseaba salvar. Zerboni sólo tenía que revelar su decisión, sin embargo, no dudó en arremeter duro contra Nacho Casano y Lewis Mendoza, quienes están nominados y que aseguraron no tener miedo de ir al SUM.

“Primero dime los motivos de tu elección y luego el nombre de quién salvas”, dirigió Héctor Sandarti a Salvador, quien procedió a pronunciar un contundente discurso en el que tacha de ‘dictador’ a Nacho.

“Bueno, pues seré conciso. Como mi querido amigo y ‘dictador’ del cuarto azul y su querido ‘Sancho Panza’ predican, no tienen miedo de ir al cuarto de eliminación. Ellos predican ser fuertes y están seguros de que van a regresar. No necesitan nada de mí y no quieren nada de mí”, dijo Zerboni provocando en redes un debate sobre su calificativo.

“Me encantó Zerboni, muy limpio para decir las cosas”, “Zerboni es un personaje, maravillosa explicación”, “Me reí tanto. Zerboni no deja de sorprenderme”, “El mejor speech que he escuchado en la casa. Ahora a sacar al Nacho”, “Al fin me divertí, me disfruté de esta salvación con mi villano favorito Zerboni, eres el mejor líder”, expresaron algunos de los fans del show.

Aunque otros creen que “esta es la bajeza más grande que he visto en un programa familiar y horario familiar de parte de @telemundo @telemundorealities @nbc. El participante @zalvadorzerboni llama al participante @nachocasano ‘dictador’. Esa palabra es demasiado fuerte, más que por un dictador en Venezuela no hay comida, por un dictador en República Dominicana se perdieron muchísimas vidas, por un dictador en Cuba no hay comida. A mí me pareció demasiado fuerte solo la de ‘dictador’, ‘sancho panza’ no molesta, pero ¿‘dictador’? Mil disculpas a las personas que se sintieron ofendidas”, compartió la cuenta de Instagram @anonimolcdlf que se jacta de “desenmascarar y llevarles las injusticias de este programa llamado ‘La Casa de los Famosos 2’”. View this post on Instagram A post shared by Anonimo Gallerti (@anonimolcdlf)

La reacción de Nacho Casano al escuchar que Salvador Zerboni lo tachó de ‘dictador’

Tras la salida ya de 8 habitantes, el cuarto morado sólo lo conforman Laura Bozzo, Daniella Navarro y Salvador Zerboni. Mientras que Juan Vidal, Natalia Alcocer, Ivonne Montero, Toni Costa, Lewis Mendoza y Nacho Casano son parte de “La Familia” del cuarto azul.

Los nominados de la semana 9 quedaron de la siguiente forma: Lewis Mendoza, Nacho Casano e Ivonne Montero, después de que Zerboni salvó a Laura Bozzo. El eliminado se podrá conocer el próximo lunes, 11 de julio.

Sigue leyendo: ¿Quiénes son los nominados de la semana 9 en ‘La Casa de los Famosos’?

– Advierten sobre nuevo complot contra Laura Bozzo en ‘La Casa de los Famosos’

– Revelan que entre Laura Bozzo y Toni Costa está el indiscutible triunfador de ‘La Casa de los Famosos 2′

– Lewis asegura que entre él y Nacho Casano sacarán a Ivonne Montero de La Casa de los Famosos