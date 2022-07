Advierten sobre nuevo complot contra Laura Bozzo en ‘La Casa de los Famosos’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Después de que Salvador Zerboni se coronó como el líder de la semana en ‘La Casa de los Famosos’, la preocupación floreció en los habitantes que conforman el cuarto azul sobre las nominaciones que se anunciarán en la gala de este jueves, 7 de julio.

Y es que sus opciones de lanzar sus votos hacia los integrantes del cuarto morado quedaron en duda, ya que están conscientes que al final del día Zerboni salvará a una persona de ir a la sala de eliminación.

Sin embargo, hay unos que no se dan por vencidos y están decididos a mantener su promesa de no votar a alguien de su mismo bando, tal y como ya lo han asegurado Ivonne Montero y Lewis Mendoza en una conversación en la que afirman lanzarán sus votos a Laura Bozzo.

“Toni no piensa nominar a Laura. Yo sí”, afirmó Lewis. “Tú sabes que yo soy un loco. Si tú no le pones a nadie para salvar, entonces ahí va a ser más fácil para él”, y aunque no mencionó los puntos que le dará a Bozzo, los fans del reality de Telemundo señalaron que tan sólo el haber asegurado que sí votará por Laura merece ser sancionado y que sus votos sean anulados.

Los seguidores también previnieron sobre los comentarios que ha dicho Jimena Gallego de que “son videos editados” que quieren perjudicar a los famosos o que simplemente no se trata de un complot.

“Jimena va a decir que esto es editado otra vez. La pelea con Niurka la dejó llena de miedo”, “Bueno harán como Shakira: sordos, ciegos y mudos o que está editado, pero bueno allá ellos. Dios hará justicia divina”, “Desde ya están planeando, A ver qué pasa con eso, están poniéndose de acuerdo”, “Si es así tienen que anular los votos de ellos. Así como hicieron con los morados”, “Esperemos que si la nómina, se lo anulen”, “Quiero ver cómo los castigan así como hicieron con Rafa, Dani y Zerb, tal cual”, han advertido los fans.

Por otra parte, los habitantes de ‘La Casa de los Famosos’ ya se dieron cuenta que a estas alturas de la competencia ha llegado el momento de que piensen mejor a la hora de nominar, pues el reality se acerca cada vez más a su final y ya no se trata de serle fiel al bando al que pertenecen. View this post on Instagram A post shared by La casa de los famosos en vivo (@lacasadelosfamososenvivo)

