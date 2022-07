Britney Spears califica los documentales sobre ella como ‘lo más insultante que ha visto en su vida’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Britney Spears por fin se dio la oportunidad de ver los documentales que recientemente se han hecho sobre ella y al parecer, el resultado no le ha gustado, incluso la ha molestado al grado, de considerarlos: ‘lo más insultante que ha visto en su vida‘.

Así lo hizo notar la estrella del pop a través de una publicación en sus redes sociales en la que escribió una larga nota que detallaba sus sentimientos respecto a las producciones que exploran el sexismo al que se enfrentó durante su ascenso a la fama, así como su recientemente finalizada tutela de 13 años, aparentemente refiriéndose a la alabada película de The New York Times, ‘Framing Britney Spears‘, que se estrenó en Hulu en febrero de 2021, y a ‘Britney vs. Spears’, de Netflix, que salió en septiembre de 2021.

“Y vamos en serio, ¿es legal hacer tantos documentales sobre alguien sin su autorización? En serio, piensen en ello. Nunca he visto que se hagan tantos documentales sobre una persona. Will Smith, Gwyneth Paltrow, Jennifer López. Ninguna persona sobre la faz de la tierra haría que la gente -una cadena, una producción de televisión o cualquier otra persona- desenterrara tanto material negativo e hiciera especiales de una hora de duración afirmando que ‘ME AYUDA’. ¿DE VERDAD? Fue lo más insultante que he visto en mi vida y todas las personas con las que he hablado han dicho que por eso se acabó la tutela… ¿DE VERDAD?”, escribió la artista.

La protagonista de ‘Crossroads’ acusó a los documentales de tener un “tono vergonzoso” y cuestionó por qué “la gente piensa que es legal humillarla”. A su vez, los criticó por exponer “malas imágenes de ella”. “Es tan insultante que ni siquiera tiene gracia. ¡Y no, imbécil, mis piernas no se parecen en nada a eso! Estados Unidos ha sido una cosa y sólo una cosa para mí: un asesino”.

No es la primera vez que Spears se pronuncia sobre las producciones realizadas sobre ella y su carrera. En marzo de 2021, escribió en Instagram: “No vi el documental, pero por lo que vi de él me sentí avergonzada por la luz que me pusieron. Lloré durante dos semanas y bueno. Todavía lloro a veces”.

En septiembre de 2021, dijo que vio “un poco” de un documental reciente (aparentemente ‘Britney vs. Spears’), por lo que escribió en la misma red social: “Es realmente una locura chicos. Vi un poco del último documental y odio informarles pero mucho de lo que escucharon no es cierto. Realmente trato de desvincularme del drama”.

