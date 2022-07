Pablo Montero no irá a rehabilitación y asegura que: “Esto es fuerza de voluntad”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El actor Pablo Montero desde su más reciente trabajo no dejó de protagonizar infinidades de polémicas, no solo por haber interpretado a Vicente Fernández y no recibir la autorización por parte de la familia del fallecido. También por haber faltado el último día de la grabación de ‘El Último Rey’, hecho que dio a conocer Juan Osorio, el productor de la serie.

El intérprete de ‘Se te olvidó’ fue abordado por varios periodistas mientras estaba grabando el video de su más reciente sencillo musical. Por ello, quiso dejar claro que ahora más que nunca se encuentra bastante cerca de Dios.

El intérprete de ‘Qué voy hacer sin ti’ le consultaron sobre si le había molestado que se hiciera público el hecho de sus presuntos inconvenientes con el alcohol, a lo que respondió:

“Al contrario, todos los días hablamos y él… pues fue una llamada de atención y punto, así es, pero siempre va a haber un cariño y un amor de parte de él y de parte mía”, dijo a Addis Tuñón.

En el mundo del entretenimiento muchos han considerado que el artista debería buscar ayuda profesional para poder enfrentar esta problemática. Sin embargo, a él no pareció agradarle mucho la idea, pues dijo que actualmente se está enfocando en sus hijas y en pasar el mayor tiempo posible con ellas, también agregó que:

“No, como dijo Juan, esto no es de eso, es de fuerza de voluntad, porque toda la serie estuve bien aplicado y se ve en las imágenes y en el físico, en la actuación, y para hacer un personaje de ese tamaño tienes que estar al 100 y bueno, pasó eso y son cosas”, añadió.

A su vez, el cantante expresó a ‘Sale el Sol’ que más adelante le gustaría buscar a doña Cuquita Abarca para luego dirigirse al rancho ‘Los tres potrillos’ y reunirse con ella. Sin embargo, parece un poco extraño, pues quien fue en vida la esposa de Fernández mostró su desacuerdo y hasta acciones legales habría tomado en contra del canal de televisión.

“Le digo que la quiero mucho, mi mamá la quiere mucho también. Yo lo que quise es cuidar a Vicente y hacer lo mejor posible, y si había algo que no me gustaba, no lo hacía, de plano”, manifestó Montero sobre la viuda de ‘Chente’.

