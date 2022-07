Niño y mujer mueren ahogados: bote se volcó en río Hudson de Nueva York dejando 10 heridos más

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Doce pasajeros cayeron al agua y dos de ellos murieron ahogados -un niño y una mujer adulta- cuando un bote privado alquilado se volcó ayer en el río Hudson, que separa a Nueva York y Nueva Jersey.

La estela de un ferry que pasaba sacudió la embarcación privada y la volteó alrededor de las 2:46 p.m. frente al Muelle 84 cerca de W. 46 St. y 12th Ave. en Midtown Manhattan, dijeron la policía y los bomberos. Todos los ocupantes fueron sacados del agua, pero un niño de 7 años y una mujer de 50 murieron más tarde. Otros tres rescatados estaban en estado crítico anoche en hospitales del área.

El barco de 27 pies fue alquilado por una familia y amigos de Nueva Jersey. El propietario del bote iba detrás del grupo en una moto de agua cuando sucedió el fatal percance.

Las fotos de las secuelas mostraban a los sobrevivientes con incredulidad y desplomados en agonía, mientras que los rescatistas parecían afligidos.

Cuando el niño y la mujer seguían desaparecidos, buzos de la policía de Nueva York y del FDNY saltaron al río en busca de ellos, mientras una unidad de aviación de la policía de Nueva York sobrevolaba la zona. Los buzos encontraron a ambas víctimas a la deriva cerca del bote, pero no respondían y habían tragado agua, dijo más tarde la comisionada de policía Keechant Sewell en una conferencia de prensa.

Un testigo en la costa de Nueva Jersey observó con horror cómo los navegantes en pánico se aferraban a la embarcación volcada y a la moto de agua cercana. “Había unas cuatro personas en la parte superior del fondo del bote gritando”, dijo Raidy García al Daily News. “No pude distinguir nada más que sus gritos”.

Dos transbordadores de NY Waterway, Garden State y John Stevens, rescataron a nueve pasajeros del agua, dijo un portavoz la empresa naviera. La investigación del accidente está abierta. Las víctimas no han sido identificadas por sus nombres ni posibles vínculos.