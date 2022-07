Impacta en TikTok por su belleza y por ser trabajadora de obra

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una chica de tan solo 18 años llamada Francesca Halwey está arrasando en TikTok no solo por su belleza, sino también por mostrar el giro radical que le ha dado a su vida luego de que dejara a un lado sus estudios para laborar al lado de su padre, nada más y nada menos que como trabajadora de obra.

Halwey, de nacionalidad británica, usa constantemente la red social para compartir con todos sus seguidores algunos clips de sus labores como empleada de obra, así como de algunos de sus hobbies y lo que disfruta hacer en su tiempo libre.

Según un medio local de Sheffield, la ciudad en la que radica Francesca, esta decidió renunciar a la universidad porque deseaba trabajar al lado de su padre, sin importar lo que esto pudiera implicar.

Por su parte, su papá, Richard Andrew, indicó que siempre apoya a su hija en las decisiones que toma; sin embargo, al igual que sus demás empleados, la hizo firmar un contrato para que pudiera trabajar en un ámbito que generalmente, es copado por hombres.

“Cuando la gente me pregunta a qué me dedico y les digo que soy trabajadora de obra se callan. La gente no me cree y me mira como si estuviera mintiendo”, confesó la chica.

A diferencia de otros jóvenes de su edad, Francesca aseguró que disfruta mucho pasar largo tiempo con su papá y desea seguir sus pasos, por lo que adquirir conocimientos y habilidades sobre temas de construcción está en sus prioridades. @francescagraceh 😁😁 loving life #fyp #viral #BIGASYOOX #trending #SimsSelves #foryoupage ♬ Title – Meghan Trainor

“A mí me encanta trabajar con el mío (papá) todos los días. Me enseñó un oficio y me ayudó a encontrar el trabajo de mis sueños”, indicó.

