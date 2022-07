Niño apuñalado en Nuevo México señala a su madre como su agresora antes de morir

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Antes de sucumbir a sus heridas, Bruce Johnson Jr., de 11 años, reveló el crimen cometido por su mamá el pasado domingo.

Bruce Sr., padre del menor hizo el terrible hallazgo, tras escuchar los gritos de su hijo y verlo herido en su casa de Hobbs, Nuevo México.

Mientras que su expareja, y madre del niño, Mary Johnson, estaba inconsciente en otra habitación con heridas de arma blanca ‘autoinfligidas’ en el pecho.

Instantes antes de morir, el pequeño Bruce reveló a las autoridades que su mamá lo había apuñalado. El niño fue declarado muerto a las 4:19 a. m.

Mientras que la mujer fue estabilizada y llevada a un hospital en Lubbock, Texas, donde se emitió una orden de arresto contra ella por asesinato en primer grado.

“Sr. Johnson dijo a los agentes que estaba dormido cuando escuchó a su hijo gritar. Encontró a su hijo en su habitación, acostado en la cama con heridas de arma blanca”, informó la Oficina del Sheriff del Condado de Lea.

“Bruce Jr. estaba consciente al llegar al hospital, donde habló con el investigador y le informó que su madre, Mary, lo había apuñalado“, añadió.

Los investigadores dieron a conocer que el hombre se había mudado a Nuevo México desde Oklahoma para alejar a su hijo de su esposa separada, de quien se sospecha sufre una enfermedad mental y que supuestamente estaba abusando del niño; se habían reportado al menos dos incidentes.

Extraños mensajes

Mary publicó en Facebook: “¡Consigue tu título de Dios para convertirte en Dios! Todo lo que necesitas hacer es creer en ti mismo, respetar a los demás y difundir la bondad”.

También aseveró que su hijo podía escuchar lo que estaba pensando.

“Mi hijo y yo descubrimos que puede escuchar cada maldita cosa que estoy pensando. ¡No me gusta este Dios! ¡Mi hijo no necesita estar escuchándome hablar contigo! ¿Alguna otra madre tiene este problema o vuelvo a caer en esa categoría del 2%? ¡Por eso no quiero hijos! No me dan libertad. Se me escucha escribir, pensar, leer, dormir… ¿Quién quiere ser Madre Dios?”.

Antes de asesinar a su hijo, la mujer no lo había visto por alrededor de 40 días. Fue hasta que Bruce Sr. le permitió quedarse unos días con ellos para pasar tiempo con el menor antes de que se concretara el divorcio, sin imaginar que todo acabaría en una tragedia.

