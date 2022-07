Amigo de Ivana dice que la ex de Donald Trump llevaba semanas enferma

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Después de que Donald Trump reportó que Ivana Trump había muerto en su casa de Nueva York, gente cercana a ella ha salido a contar a la prensa cómo vivió sus últimos días.



En entrevista con New York Post el propietario Southampton 75 Main, Zach Erdem, señaló que Ivana llevaba varios días enferma de la cadera y que hace dos semanas ni siquiera pudo salir de su residencia para un viaje que tenía planeado a los Hamptons.



“Algo le pasaba con la cadera, no podía caminar”, dijo Zach Erdem quien llevaba 15 años de ser amigo de Ivana.



Asimismo, contó que la madre de los hijos de Donald Trump tenía planeas de visitar a su amigo, pero sus dolencias se lo impidieron: “Ella iba a venir hace dos semanas, pero se sentía mal. Ella dijo que no se sentía bien. Dijo que le dolía la pierna. No podía salir de su casa”.



Zach Erdem preocupado por la salud de su amiga la incitó a que buscara a un médico, sin embargo, Ivana Trump se negó.



“Ella dijo ‘no, odio ir a los médicos. Me enfermo más cuando voy al médico’”, recordó Zach Erdem que le dijo Ivana Trump.



Los primeros reportes sobre la muerte de Ivana Trump indicaban que la primera esposa de exmandatario de Estados Unidos había muerto a causa de un infarto, sin embargo, un reporte forense indicó que la mujer murió tras caer accidentalmente por las escaleras de su casa de nueva York.



La causa oficial de la muerte se conoció ayer, cuando la oficina forense local informó que Trump presentó “lesiones por un impacto contundente” en el torso provocadas por un “accidente”.



Agentes del Departamento de Policía de Nueva York respondieron a una llamada desde su residencia en el Upper East Side de Manhattan sobre las 12:40 p.m. del jueves y Trump fue declarada muerta en la escena.



La matriarca Ivana estuvo casada con el desarrollador de bienes raíces de 1977 a 1992 y siempre fue considerada una pieza clave en la formación del llamado “imperio inmobiliario Trump” que creció desde Nueva York a diversas partes del mundo.

