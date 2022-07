Tres consejos para prepararte en caso de recesión económica

En los últimos años, la pandemia ha dado un golpe fuerte no solo en la salud física y emocional de las personas, sino también a la economía global. Actualmente, en Estados Unidos estamos viendo los indicadores de inflación más altos en décadas, superando el 8,5% anual.

La inflación, principalmente, es el incremento de precios, combinado con una pérdida del valor del dinero para adquirirlos. El problema viene cuando el incremento de precios es más acelerado que los ingresos de una persona, y su costo de vida supera su capacidad económica.

Lastimosamente, en las recesiones financieras, millones de personas pierden su casa, carro, empleo o negocio, porque no sabían que venía o no se prepararon. Un claro ejemplo fue la recesión de 2007-2008.

En este momento estamos enfrentando una situación económica difícil en el país, y es probable que empeore. Por eso, quiero ofrecer algunos consejos para prepararnos, y que, en lo posible, no nos afecte.

1-Consolida tus deudas: Lo primero que recomiendo es que fortalecer el crédito personal y hacer una transferencia de balance o consolidación de deuda. Esto te va a permitir dejar de pagar intereses innecesarios y tener un pago más flexible para disminuir gastos mensuales.

2-Aumenta tu líneas de crédito: En una crisis económica, los bancos pueden ser tus mejores aliados, porque tienes acceso a su dinero para cubrir tus gastos, en vez de perder tu casa o empresa. Mi consejo es que abras líneas de crédito o tarjetas con 0% de interés, y no las uses. Simplemente, las tienes por si hubiese una emergencia. Recuerda que uno saca crédito cuando no lo necesita, por si lo llegara a necesitar. La razón es que los bancos evitan prestarte cuando tienes balances altos y lo necesitas urgente, ya que es mayor riesgo para ellos. Así que es mejor hacerlo cuando financieramente estás bien.

3-Ahorra: No es momento de comprarte el carro más nuevo, ni de gastar dinero en ropa lujosa o cosas innecesarias. Es momento de reducir tus gastos al máximo y ahorrar para los momentos difíciles.

Mi último consejo es que no tomes decisiones con miedo. Sí, es una realidad lo que estamos viviendo, pero no es momento de preocuparte, sino de ocuparte y prepararte financieramente. Y, con mucho gusto, estaré para darte más tips a través de mi Instagram @Juandinspira.

* Juan Diego Cepeda es un empresario colombiano. La revista “Forbes” lo eligió como uno de los empresarios hispanos más jóvenes de Estados Unidos. Instagram: @Juandinspira