Diez bailarines acusan al coreógrafo de Lady Gaga de abusar de su poder para hacerles la vida imposible

A través de un video publicado en las redes sociales, la bailarina Caroline Diamond afirmó que Richard ‘Richy’ Jackson había abusado de ella, la había ridiculizado y había conseguido arruinar su experiencia en el séquito de la estrella del pop: “Trabajar con -Lady- Gaga era mi sueño. Lo perseguí y lo conseguí, pero una vez que llegué ahí, ese hombre lo convirtió en una pesadilla”, afirmó Caroline.

De acuerdo con la revista Rolling Stone, al menos diez bailarines se han pronunciado en contra de Jackson, de los cuales cinco coinciden en sus alegaciones de que el coreógrafo creaba un ambiente “poco seguro” y “perjudicial para la salud” en los ensayos. Dos de las bailarinas afirman que esto las llevó a renunciar a un empleo por el que muchos profesionales de su rama harían casi cualquier cosa, aunque todos coinciden en que Gaga “no tenía nada que ver con la situación, ya que no estaba presente en gran parte de los ensayos de los bailarines con Jackson”.

Otro de los antiguos miembros del cuerpo de baile, Knicole Haggins, ha explicado a la Rolling Stone que denunciar a Jackson representa una “oportunidad para que las cosas mejoren y para que la gente se dé cuenta que no debe permanecer callada para conservar su fuente de ingresos”. Por su parte, la ex bailarina Sloan-Taylor Rabinor ha añadido que su objetivo es dar visibilidad a los abusos que se comenten en el mundo de la danza, que no distan demasiado de los que han salido a la luz en la industria del cine y de la música: “Merece la pena para causar un impacto positivo o salvar a un bailarín de tener una experiencia como esta, para que cuando las banderas rojas aparezcan, ya sea con (Jackson) o con alguien más, salgan de ahí y denuncien la situación'”.

Jackson -apodado ‘Richy Squirrel’ por la propia Gaga- ha ocupado el puesto de coreógrafo jefe de la cantante desde 2011, cuando tomó el relevo de su antigua jefa, Laurieann Gibson, de 53 años, que la creó rutinas para los videos musicales de los temas ‘Poker Face’, ‘Born This Way’ y ‘Telephone’.

