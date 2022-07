Personas sin obligación de presentar una declaración pueden perder un reembolso si no presentan sus impuestos de 2021

Algunas personas pueden optar por no presentar una declaración de impuestos porque no ganaron suficiente dinero como para estar obligados a presentarla, pero pueden perderse de un reembolso si no la presentan.

Aunque la fecha límite para presentar la declaración de impuestos de 2021 es el 17 de octubre de 2022, el IRS recomienda a las personas que consideren la posibilidad de presentarla electrónicamente lo más pronto posible, especialmente si les corresponde un reembolso.

En la mayoría de los casos, los ingresos, el estado civil y la edad determinan si un contribuyente debe presentar una declaración de impuestos. Pueden aplicarse otras reglas si el contribuyente trabaja por cuenta propia o es reclamado como dependiente de otra persona. El Asistente Tributario Interactivo puede ayudarte a determinar si debes presentar una declaración de impuestos.

El exceso de retenciones tributarias sólo se devuelve en forma de reembolso cuando alguien presenta la declaración de impuestos. Esto puede afectar a los estudiantes y a los trabajadores a tiempo parcial cuando el impuesto retenido de sus salarios está a una tasa demasiando alta.

Las personas mayores y los jubilados que hacen pagos de impuestos estimados o tienen dinero retenido de su fondo de jubilación y desembolsos del Seguro Social también pueden tener derecho a un reembolso.

Las personas que responden “si” a cualquiera de las siguientes res preguntas, pueden tener derecho a un reembolso y deben presentar una declaración de impuestos para obtener su dinero.

1. ¿Retuvo tu empleador el impuesto federal de tus ingresos?

2. ¿Hiciste pagos estimados de impuestos durante el año tributario?

3. ¿Pagaste de más el año pasado en tus impuestos y lo aplicaste a sus impuestos de 2021?

Recuerda, si conteste que sí a cualquiera de las tres preguntas anteriores, presenta tus impuestos para que te den cualquier reembolso que te deban.

