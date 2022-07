Robo violento en Queens: baleado guardia de prisiones de Nueva York; $10,000 de recompensa

El sindicato de oficiales correccionales de la ciudad de Nueva York (COBA) está ofreciendo $10,000 dólares por información sobre los atacantes en el robo violento que dejó a uno de sus miembros baleado en la pierna en Queens esta madrugada.

Según la policía de Nueva York, el oficial no identificado de 39 años salía de un club nocturno y se acercaba a su automóvil estacionado en Steinway St. cerca de 34th Ave. en Astoria justo antes de las 5 a.m. de hoy, cuando tres hombres lo rodearon y exigieron su propiedad.

“Creemos que el oficial fue atacado por las joyas que llevaba puestas en ese momento”, dijo en un comunicado Benny Boscio, presidente de COBA. El sindicato ofrece el dinero de la recompensa solo si conduce al arresto y condena de los asaltantes, destacó Daily News.

“Este atroz ataque no provocado es un claro recordatorio de que los delitos violentos no discriminan y que los agentes del orden siguen siendo víctimas de delitos violentos en nuestras calles”, denunció Boscio.

Le arrancaron una cadena de oro del cuello antes de dispararle en el muslo, dijo la policía. Los sospechosos fueron vistos por última vez a toda velocidad huyendo en un Nissan Altima negro.

Paramédicos EMS llevaron al oficial al Hospital Elmhurst en condición estable. El oficial de corrección estaba fuera de servicio y desarmado cuando fue asaltado. La policía estaba investigando si había dejado el arma en la camioneta de su automóvil, dijo una fuente con conocimiento del caso.

No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales

Fue el segundo incidente seguido de un tiroteo que involucra a un oficial penitenciario de la ciudad fuera de servicio, luego de que el jueves el Dion Middleton le disparara fatalmente al adolescente Raymond Chaluisant (18) cuando estaba jugando con una pistola de agua en El Bronx (NYC). Según su alegato, pensó que lo estaba amenazando con un arma de fuego.