Así es la villa en la que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez descansan estas vacaciones

La estrella del fútbol Cristiano Ronaldo y su esposa Georgina Rodríguez decidieron repetir destino en estas vacaciones de verano: Mallorca, España.

Esta vez decidieron alquilar una propiedad rústica muy cerca del mar y con muchos lujos. El lugar ofrece a la pareja, a sus cinco hijos y a otros amigos y familiares muchas comodidades y espacios para el entretenimiento. Se sabe que en este mismo lugar alguna vez pasaron los días Sergio Ramos, Pilar Rubio y sus hijos.

Según algunos medios, la pareja está pagando €10,000 euros por día. Este lujo se une a los muchos que Rodríguez presumió en el reality show que estrenó hace pocos meses en Netflix.

Se dice que además de los €10,000 euros por día, la pareja también pagó €4,000 euros en alquiler de varios elementos para poder mantenerse en la casa durante varios días: mantelería, sábanas, toallas, entre otros.

En medios se ha comentado que la pareja también alquiló yates y carros de lujo para disfrutar de ellos también durante las vacaciones.

La impresionante finca está ubicada a los pies de la Serra de Tramuntana y es propiedad de un millonario dueño de gimnasios.

Su ubicación es bastante privilegiada, pues hace que la casa principal y otros espacios estén rodeados de viñedos y árboles de todo tipo.

Tanto en el interior como en el exterior cuenta con muchas comodidades entre la que resalta un gimnasio, sala de cine, sala de juegos, piscina rodeada de palmeras, jacuzzis, canchas de fútbol, baloncesto, balonmano y una pista de arena para jugar a voley playa.

Las fotos que la pareja ha compartido en redes sociales ha dejado ver varios de estos espacios. Uno de ellos es un comedor al aire libre donde posó toda la familia y se les ve bastante felices. También se les ve disfrutando de la playa cercana. View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

