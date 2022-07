Cuál es la peor opción de yogur que puedes comprar en EE.UU.

El yogur es un alimento nutritivo que puede ser muy saludable. Sin embargo, muchas variedades de yogur que encuentras en el supermercado pueden tener características que los nutricionistas y médicos no consideran una buena opción.

Además de ser fuente de nutrientes importantes, como proteínas y calcio, el yogur también puede contener bacterias vivas beneficiosas para la salud intestinal.

Los fabricantes de varias marcas de yogur también pueden agregar espesantes y estabilizadores como gelatina y pectinas para obtener una textura más espesa y un sabor más rico. A menudo también se encuentran yogures con edulcorantes añadidos.

Algunos yogures pueden ser bajos en grasa, pero con alto contenido de azúcar para mejorar su sabor.

Cuál es el peor yogur que puedes comprar

Si bien no todos los productos sin lácteos son iguales, entre las alternativas de yogur sin lácteos estarían las opciones de yogur menos saludables, según comparte la dietista Melissa Rifkin a través de Eat This Not That.

Rifkin señala que, si bien la si bien la mayoría de las opciones de yogur tienen cierta cantidad de azúcar agregada, las opciones sin lácteos tienden a contener cantidades sorprendentes de azúcar agregada y una cantidad muy baja de proteína.

“Opciones como la alternativa de yogur de leche de coco sin lácteos SO Delicious sabor a frambuesa tienen 17 gramos de azúcar agregada en una porción de yogur…también tiene menos de 1 gramo de proteína por porción”, expone Rifkin como ejemplo.

El SO Delicious tiene el 70% de la ingesta diaria de azúcar recomendada para mujeres en un solo alimento y un bajo aporte nutricional, lo que lo convierte en una opción de yogur indeseable para los expertos en salud.

La gran cantidad de azúcares añadidos en los alimentos es una de las preocupaciones de los médicos.

La Asociación Estadounidense del Corazón (AHA) señala que los azúcares añadidos aportan cero nutrientes, pero muchas calorías añadidas que pueden provocar kilos de más o incluso obesidad.

El alto consumo de azúcar añadido está relacionado con un mayor riesgo de presión arterial alta, colesterol alto, diabetes e inflamación en el cuerpo, puede aumentar el riesgo de enfermedad cardíaca.

La AHA sugiere limitar el consumo de azúcares añadidos a no más de 6 cucharaditas de azúcar (25 gramos) por día para la mayoría de las mujeres y 9 cucharaditas (36 gramos) por día para la mayoría de los hombres.

La Fuente de Nutrición de Harvard sugiere elegir yogur natural y sin azúcar, colado o sin colar. “Agregua hierbas y especias para preparaciones saladas, o fruta fresca y especias como canela, nuez moscada o jengibre para un plato más dulce. Cubra con almendras, nueces u otras nueces para una adición crujiente”, comparte Harvard.

