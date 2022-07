Khloé Kardashian seguiría muy enamorada de Tristan Thompson a pesar de sus infidelidades

A finales de 2021, Khloé Kardashian reveló en secreto a algunos de sus amigos más cercanos que ella y su entonces pareja, Tristan Thompson, tendrían otro hijo, pero esta vez a través de un vientre de alquiler.

Sin embargo, el 3 de diciembre la empresaria se enteró que el jugador de la NBA tendría otro hijo en secreto con la entrenadora personal, Maralee Nichols. El niño, Theo, tiene ahora 8 meses.

De acuerdo con fuentes cercanas a la cofundadora de Good American, saber que su novio la había engañado una vez más, justo cuando esperaban un segundo hijo – la pareja ya comparte a True, de 4 años-, fue una situación dolorosa que intentó mantener en secreto durante meses.

Finalmente, el 13 de julio, la noticia de la llegada de su segundo hijo se filtró por sorpresa.

En ese sentido, un amigo del clan dijo a Page Six: “Khloé es muy abierta sobre el hecho de que sabe que su vida es pública y que ella eligió tener otro hijo con él, pero aún así, es difícil que todo esto se desarrolle en público“.

Según el mismo informante, Khloé había planeado anunciar la espera de su segundo retoño en la segunda temporada de ‘The Kardashians’, “pero eso fue antes de que ocurriera la noticia del engaño de Tristan y de su ruptura”.

“Una vez que determinaron que vivirían el embarazo separados, se corrió la voz a demasiada gente y se dieron cuenta de que probablemente se filtraría y que sería difícil mantener las cosas en secreto antes del estreno en septiembre”, dijo el informante.

Hasta el momento, el bebé de la pareja no ha nacido, a pesar de los rumores que afirmaban lo contrario, confirmaron fuentes cercanas a Kardashian.

Si bien la empresaria no ha hablado sobre su próxima llegada, un representante dijo que “está increíblemente agradecida con la extraordinaria madre de alquiler por tan hermosa bendición“.

Kardashian y Thompson fueron vistos juntos por primera vez en agosto de 2016, cuando él jugaba en los Cleveland Cavaliers. En septiembre siguiente, ella estaba embarazada de él.

No mucho después, la estrella de la televisión fue bombardeada con rumores del engaño y con medios informando que Thompson había sido grabado besándose con dos mujeres en un salón fuera de Washington, DC, cuando ella tenía tres meses de embarazo. Días antes de la llegada de True, TMZ informó que Thompson fue visto entrando con otra mujer a un hotel de Nueva York.

En ese momento, Khloé rechazó las acusaciones. En abril de 2018 tuvo su hija en Cleveland, con la estrella de la NBA a su lado. Pero en febrero de 2019, finalmente terminó su relación con Thompson después de que fuera visto besando a la ex mejor amiga de Kylie Jenner, Jordyn Woods.

Aun así, reavivaron su romance en agosto de 2020 tras pasar tiempo juntos durante la pandemia y se veían de forma intermitente cuando decidieron tener otro hijo en 2021.

En enero, Thompson confirmó finalmente vía Instagram que había sido padre de un niño con Nichols y publicó una sincera disculpa a Khloé.

“No te mereces esto. No te mereces la angustia y la humillación que te he causado. No te mereces la forma en que te he tratado durante estos años”, escribió.

Las fuentes dijeron que Kardashian está ahora pendiente del nacimiento de su segundo hijo y que no ha hablado con Thompson, quien ha sido fichado recientemente por los Chicago Bulls y que también tiene un hijo de 5 años, Prince, con su ex Jordan Craig.

Sin embargo, los informantes añadieron que Khloé no tiene planes de sacar a Thompson de su vida.

“Me han dicho que Khloé sigue amando a Tristan, está muy enamorada de él y no sería extraño que volvieran a estar juntos. Esta es realmente la razón por la que la familia no lo ha rechazado. La apoyan, por supuesto. Las Kardashian siempre se mantienen unidas”. View this post on Instagram A post shared by Khloé Kardashian (@khloekardashian)

