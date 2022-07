Tras cumplir 30 años, Selena Gómez reflexiona sobre los buenos y malos momentos que ha vivido

Casi una semana después de llegar a la treintena, la cantante Selena Gómez ha querido compartir con sus seguidores de Instagram un par de fotos relativas a los festejos que hicieron de su gran día uno particularmente especial, rodeada como estaba de amigos y familiares.

La artista ha hecho balance además de la azarosa década de los veinte que tuvo que vivir bajo el intenso escrutinio público derivado de su fama. La ahora protagonista de la serie ‘ Only Murders in the Building’ ha reconocido que el camino ha sido muy duro, repleto como ha estado de momentos de dificultad y, asimismo, de experiencias que le han hecho sentir muy realizada.

” He tenido un momento para ponerme al día. Aunque hay tantas palabras que decir, simplemente lo dejaré así. Mis veintes fueron un viaje por momentos buenos, duros y hermosos que nunca olvidaré. Cada uno de ellos me ha convertido en la persona que soy hoy. Soy alguien que todavía está aprendiendo, pero está más seguro de lo que importa y de lo que quiere. Alguien que está agradecido por cada regalo y cada lección a lo largo del camino. Estoy caminando hacia adelante alentado por tantas personas fuertes y poderosas a mi alrededor. Quiero hacer mi mejor esfuerzo para tomar lo hermoso y lo doloroso un día a la vez y dejar que todo me convierta en lo mejor que puedo ser. yo/otros/tú. Después de unos días de celebración, mi corazón se siente lleno, agradecido y puedo decir que realmente me están empezando a gustar los 30. ¡MUCHAS gracias por ser parte de mi vida, por otra década! ¡Los amo a todos por dentro y por fuera tanto que duele!”, ha reflexionado sobre la madurez adquirida en todos estos años.

Sus problemas de salud y, de forma más concreta, el trasplante de riñón al que tuvo que someterse en 2017 para contener los efectos de la enfermedad de Lupus, que le había sido diagnosticada poco antes, han ejercido un notable impacto en su visión de la vida y del mundo que le rodea. Su trayectoria sentimental, compartida en su momento con Justin Bieber y, posteriormente, con el también cantante The Weeknd también le ha servido para reforzar su autoestima y para valorar su actual etapa en la soltería.

