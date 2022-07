Laura Bozzo hace una petición “urgente” en ‘La Casa de los Famosos’

Laura Bozzo ha hecho una petición especial ante las cámaras de ‘La Casa de los Famosos’, deseando que el mensaje llegue a la persona a la que le tiene que llegar. La presentadora de televisión de origen peruano le pidió a su hija Alejandra, que vaya a verla cuando salga del reality show de Telemundo, al cual le quedan pocos días.

“Faltan 12 días si no me eliminan el lunes. Alejandra, te estoy advirtiendo desde ahora que tú tienes que estar acá. No sé qué día salgo, si es este lunes o el próximo, no sé, pero yo tengo que verte a ti también, os ea, Vicky también va a venir pero tú tienes que venir ok. Escuchame Ale, es lo único que te he pedido en estos días, yo no doy más. Necesito hablar contigo de verdad de verdad de verdad, necesito urgentemente hablar contigo Ale, tienes que venir. Sí, te extraño mucho. Trato de no hablar mucho porque si hablo mucho me pongo a llorar y no quiero. Todo va a salir bien, vas a ver”, fueron las palabras de la presentadora de televisión mirando a una de las cámaras que lo graban todo dentro de ‘La Casa de los Famosos’.

Así como Bozzo lo indicó, el reality show de Telemundo está por llegar a su fin y en esta última nominación hubo una sorpresa: todos los integrantes de la casa están nominados, excepto Ivonne Montero, quien se convirtió en la primera finalista del programa al obtener el pase directo a la final en la última prueba semanal.

¿Quién será el último eliminado de ‘La Casa de los Famosos’? El público es el que decidirá a través de las votaciones y en las redes sociales ya han ido dejando el nombre de la persona a la que desean ver en la final del programa.

Sigue leyendo: Daniella Navarro en “La Casa de los Famosos’ cumple con una promesa que le hizo a su hija

El público de ‘La Casa de los Famosos’ reacciona con entusiasmo a la última nominación

Daniella Navarro recibe la visita de su hija en ‘La Casa de los Famosos’ y así reacciona el público

‘La Casa de los Famosos’: Osvaldo Ríos dice que Daniella Navarro no representa a Venezuela