‘La Casa de los Famosos’: Osvaldo Ríos dice que Daniella Navarro no representa a Venezuela

Osvaldo Ríos fue eliminado hace algunas semanas de ‘La Casa de los Famosos’ y ahora está participando en las galas del reality show de Telemundo en las que se analiza lo que está sucediendo con las personalidades que siguen dentro de la competencia.

En esta oportunidad el boricua reaccionó y publicó un video de una conversación en la que Daniella Navarro habría dicho unas palabras en su contra. “Él no representa a Puerto Rico. A Puerto Rico lo representa gente chévere, nice, honesta, transparente. Él no es puertorriqueño”, habría dicho la venezolana.

“Daniella Navarro diciendo a mis espaldas que “yo no represento a Puerto Rico “… perdón, pero la que NO representa a mi querida Venezuela es ELLA, por mal educada, chismosa e hipócrita! !Se tenía que decir y se dijo!”, escribió Osvaldo Ríos para acompañar este video.

Los comentarios del público no se hicieron esperar. Estos son algunos de los mensajes más destacados que dejaron en la publicación del actor: “Nuestra gran estrella, no necesito la opinión de Daniela porque todo el mundo sabe quién es Osvaldo Rios. Representaste a tu país de la mejor manera y fuiste el mejor ejemplo de bondad y alta moral”, Y ella no representa a Venezuela un país noble, y ella nada que ver”, “jajaja y ellas no representan a su país para nada”, “Tú sí representas a Puerto Rico!”, “Osvaldo ustedes no solo representa a puerta Rico sino a todos los latinos que estamos aquí en Estado Unidos”, “muy cierto. Felicidades señor !!!! Por fin y no deje de defenderse” y “Ellas no se representan ni ellas mismas” son algunas de las reacciones de los televidentes de ‘La Casa de los Famosos’.

Esta no es la primera vez que Osvaldo Ríos se refiere a Daniella Navarro fuera de ‘La Casa de los Famosos’. Hace algunas semanas expresó:

“Me he dado cuenta que nunca tiene un comentario positivo para nadie, siempre está buscando pelea, siempre tiene algo feo que decirle a la gente: una hipócrita… De alguna manera, no sé por qué tiene que reaccionar así.

Sigue leyendo: Natalia Alcocer revela que se sintió manipulada por Ivonne Montero en ‘La Casa de los Famosos’

En ‘La Casa de los Famosos’ Daniella Navarro tuvo una reacción “muy hormonal” con Nacho Casano por Ivonne Montero

¿Es Ivonne Montero la favorita del público en ‘La Casa de los Famosos’?

Salvador Zerboni en ‘La Casa de los Famosos’ habló sobre el acercamiento de Daniella Navarro y Nacho Casano