Kelis acusa a Beyoncé de robar una muestra de su música para el álbum ‘Renaissance’

Si bien muchos esperaban con ansias que saliera ‘Renaissance’ de Beyoncé, su primer álbum de estudio en seis años, Kelis está llamando una vez más a las personas en la industria de la música por probar su trabajo sin su conocimiento.

Según Kelis, nunca le avisaron que Beyoncé estaría usando una muestra de un tema de su álbum debut de 1999, ‘Kaleidoscope’, para una de las canciones que componen su nuevo disco y lo llamó un acto de “robo”.

Una página de fans de Instagram notó el uso a principios de esta semana y Kelis comentó en una publicación que decía que no la habían contactado sobre la canción -que fue escrita por Pharrell Williams y Chad Hugo en el año 2000- antes de su lanzamiento.

Señaló el “nivel de falta de respeto y total ignorancia de las 3 partes involucradas”, una clara referencia a Beyoncé, Williams y Hugo, y amplió su frustración en un par de videos que luego publicó en su perfil de Instagram.

“Estoy muy sorprendida por tal falta de respeto y por la ignorancia absoluta de las tres partes involucradas, la cual es asombrosa. Me enteré de esto de la misma manera que todos los demás. Nada es lo que parece, algunas personas en este negocio no tienen alma ni integridad y tienen a todos engañados. No es una colaboración, es un robo. ¡Es ridículo!“, señaló.

En 2020, la cantautora también acusó a Pharrell y Chad -también conocidos como The Neptunes- de no cumplir su acuerdo de repartir los beneficios de sus dos primeros álbumes a partes iguales y también de que el dúo de compositores le había “mentido” y “engañado”.

“Me dijeron que íbamos a repartirlo todo 33/33/33, cosa que no hicimos. The Neptunes me mintió descaradamente y me engañó con su management, sus abogados y todo eso. Su argumento fue que yo había firmado el contrato, pero realmente firmé lo que me dijeron y era demasiado joven y demasiado estúpida para comprobarlo. Creo que si no fuera por mi fe, probablemente estaría enojada. Tengo muy claro, sobre todo estando en una granja, que todo lo que siembres, lo cosecharás”, sentenció.

El álbum 'Renaissance' de Beyoncé llegó a los servicios de streaming este 29 de julio, aunque las 16 pistas se filtraron en línea dos días antes.

