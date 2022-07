Una nueva pelea entre Daniella Navarro y Salvador Zerboni hace que el público diga “Fuera Daniella”

Una nueva y fuerte discusión tuvo lugar en ‘La Casa de los Famosos’ entre Daniella Navarro y Salvador Zerboni. Entre gritos, la venezolana le reclamaba al mexicano que mantuvo una actitud más calmada ante la situación en la que ella le reclamaba que él estaba hablando a sus espaldas.

La discusión tuvo lugar en uno de los armarios de la casa y allí estaba presente Laura Bozzo, quien tuvo varias intervenciones en la discusión que tenían Zerboni y Navarro. El mexicano le pedía a Navarro que no gritara y ella alegaba que no estaba gritando, que esa era su manera de hablar.

La fuerte discusión causó la reacción de los televidentes del reality show. En las redes sociales no tardaron en llegar los mensajes que piden que sea Daniella Navarro la siguiente personalidad que abandone ‘La Casa de los Famosos’. Estos son algunos de ellos: “Fuera Danielaaa”, “Zerboni tiene paciencia con Laura y con Daniela. Ya a esas dos hay que sacarla”, “Fuera está dos ya”, “Me ha decepcionado mucho Daniela su actitud de busca pleitos no me ha gustado deberían ir para fuera ella (Daniela) y Laura”, “Que vergüenza la actitud de Daniela uy no”, “Fuera Daniela no tenía que hablar así a salvador”.

Durante la estadía en el reality show, Navarro, Zerboni y Bozzo han tenido varias discusiones y reconciliaciones, en las que se llenan de abrazos tras la tormenta que atravesaron.

Está por llegar la última semana de ‘’La Casa de los Famosos’ y todos están en riesgo de salir del programa, excepto Ivonne Montero por haber obtenido el pase directo a la final en la prueba semanal. El lunes se conocerá quien (Daniella Navarro, Salvador Zerboni, Nacho Casano, Laura Bozzo o Toni Costa) abandonará el programa de Telemundo.

Sigue leyendo: Laura Bozzo hace una petición “urgente” en ‘La Casa de los Famosos’

Daniella Navarro en ‘La Casa de los Famosos’ cumple con una promesa que le hizo a su hija

El público de ‘La Casa de los Famosos’ reacciona con entusiasmo a la última nominación

Daniella Navarro recibe la visita de su hija en ‘La Casa de los Famosos’ y así reacciona el público