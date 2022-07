Audiencia de ‘Despierta América’ pide que regrese Carlos Calderón

El conductor Carlos Calderón se encuentra atravesando una polémica con su expareja, Vanessa Lyon con quien no solo está atravesando el proceso de separación también se trata de un tema legal que deberán resolver para conocer cuál de los dos se quedará con el pequeño León, hijo que llegaron a tener fruto del amor que en algún momento existió.

Además, Calderón actualmente se encuentra ausente de ‘Despierta América‘, programa matutino que transmite Univision, donde cuenta con otros grandes talentos como Raúl Gónzalez, Alan Tacher, Francisca Lachapel, Jessica Rodríguez y Karla Martínez.

En medio de la situación que él está atravesando, la audiencia en reiteradas oportunidades ha manifestado que desean que regrese al programa para seguir disfrutando de su profesionalismo. Sin embargo, otros creen que todo se ve vinculado con lo que le ha tocado vivir con Lyon.

Aparentemente el mexicano habría aprovechado para tomarse unos días de descanso que además estarían relacionados con el verano.

Calderón hasta la fecha se ha mantenido bastante discreto con todo lo que tiene que ver el contenido de las redes sociales. Por ello, no se le ve que comparta fotos o videos como estaba acostumbrado a hacerlo constantemente para poder compartir de cerca con quienes lo siguen a través de las diversas plataformas.

A su vez, también ha preferido mantener al margen el motivo de su ausencia así sea por unas vacaciones que haya decidido tomar, y es que han transcurrido al menos unas tres semanas de la vez más reciente que se pronunció y fue para emitir un comunicado donde explicó de manera breve el revuelo donde se encontraba metido. View this post on Instagram A post shared by Chisme No Like Oficial (@chismenolikeofficial)

“Quiero decirles que como persona pública que soy y por la responsabilidad que siento de trabajar para ustedes que nos sintonizan cada mañana, quiero dejar claro que no tengo ninguna acusación de violencia doméstica. Y que pueden constatarlo en la corte”, fueron las palabras que les dedicó a sus seguidores.

Vanessa ha hecho todo lo contrario, pues constantemente ha compartido contenido en su cuenta personal de Instagram donde ha ido comentando lo difícil del proceso y la manera en que de una manera drástica le cambió la vida con el que es el padre de su pequeño, quien el próximo mes de septiembre va a cumplir su primer año de vida.

