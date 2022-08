Christian Nodal se cubrió el tatuaje con que presumía los grandes ojos de Belinda

A transcurrido ya un semestre desde que Christian Nodal y Belinda decidieron poner fin a la relación sentimental que sostenían y desde entonces el cantante del género regional mexicano ha demostrado ser que fue el más lastimado por la ruptura.

Y quizá como una forma de tratar de darle un nuevo sentido a su vida ha optado por cambiar frecuentemente su apariencia ya sea mediante nuevos tatuajes en su rostro o bien tiñéndose el caballo con llamativos colores que a decir de los expertos poco o nada tienen que ver con los temas musicales con los cuales ha alcanzado su fama a nivel internacional.

A decir verdad, la imagen que actualmente proyecta el intérprete originario de Caborca, Sonora, bien podría estar relacionada con la de un rapero. Sin embargo, sólo quienes lo rodean podrían descifrar lo que sucede en su cabeza.

En una reciente fotografía que compartió para sus fans en redes sociales, Nodal volvió a sorprender con un drástico cambio en su apariencia mediante el cual por fin parece decirle adiós a la cantante quien hasta hace poco resultó ser el amor de su vida.

Unas alas para olvidar

En la imagen se aprecia al cantante recostado sobre un edredón blanco, con los ojos cerrados y disfrutando el sol. Sin embargo, a diferencia de otras ocasiones ahora su corto cabello luce tenido de color verde claro, pero lo más interesante es que al mostrar su pecho descubierto, los grandes ojos de Belinda que tenía tatuados han desaparecido y ahora en su lugar figuran un par de alas quizá en señal de despedida.

Al parecer la nueva imagen fue obra de la artista Jacqueline Bieber, quien radica en Los Ángeles, California, donde también a tatuado y decolorado a otras celebridades como el legendario jugador de baloncesto Dennis Rodman.

De aquí en adelante, habrá que seguirle la pista a Nodal y su aparente romance con la argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida por su nombre artístico Cazzu, pues a toda costa trata de demostrar que ahora es ella quien acapara toda su atención.

Con respecto a Belinda, más tranquilamente parece haberle dado la vuelta a su lo que fue su romance con Nodal y prueba de ello son las imágenes que ha subido a sus redes sociales presumiendo sus vacaciones al lado del actor, cantante, director y productor estadounidense, Jared Leto. View this post on Instagram A post shared by Beli (@belindapop)

