Robert Lewandowski: La despedida ha sido triste y difícil, pero me voy con conciencia tranquila

Robert Lewandowski aprovechó sus dos días libres con el FC Barcelona para llevar a acabo un viaje rápido a Múnich para poder despedirse de la mejor manera de los que fueron sus compañeros por ocho temporadas en el Bayern de Múnich. Asimismo, el delantero polaco reiteró que la despedida ha sido muy triste y difícil, pero que se va con la conciencia tranquila.

Por otra parte, a pesar de que las negociaciones entre los bávaros y el futbolista no terminaron de la mejor manera en cuanto a relaciones; el club no dudó en mostrarle su aprecio al polaco que dio todo por ellos durante cada temporada.

“Ha sido triste. Siempre estaré agradecido por lo que he ganado y experimentado aquí. Les he agradecido a todos lo que hicieron por mí y les di regalos. Fue un momento emotivo y difícil para mí. Ahora me puedo ir con la conciencia tranquila”, comentó Robert Lewandowski a Sky Sport.

¡Gracias por los últimos 8 años! ¡Y todo lo mejor para el futuro, Lewy! pic.twitter.com/5yqDa6BYXw — FC Bayern München Español (@FCBayernES) August 2, 2022

“He visto a todos y les agradecí por todo Las últimas semanas fueron difíciles para todos, pero nunca olvidaré lo que tuve aquí y agradezco a los aficionados su apoyo”, continuó el delantero.

Lewandowski también aprovechó su estadía en Alemania para recuperar algunas de sus pertenencias que dejó en su antiguo hogar en Múnich. Todo esto después de conseguir su traspaso al FC Barcelona y de manera inmediata debió unirse a la expedición azulgrana en Miami.

Con esta misión cumplida, Lewandowski deberá regresar a la ciudad condal para preparar su presentación oficial con el FC Barcelona, la cual se llevará a cabo el próximo día viernes en un Spotify Camp Nou que puede convertirse en una verdadera locura con su presencia.

