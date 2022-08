El público reacciona al inesperado romance entre Daniella Navarro y Nacho Casano en ‘La Casa de los Famosos’

Del odio al amor hay un solo paso, dicen por ahí: el romance entre Daniella Navarro y Nacho Casano es una realidad. La pareja de artistas ya derrochan amor dentro de ‘La Casa de los Famosos’ y los besos y las caricias ya se han dejado ver.

Acostados muy juntitos, se vio el momento en el que Navarro y Casano comparten algunas palabras y se besan apasionadamente. Ella aseguró en ese momento que lo que estaba ocurriendo era una situación muy loca.

Como es costumbre el público ha reaccionado en las redes sociales ante esta nueva historia que nació dentro del reality show de Telemundo. Estos son algunos de los comentarios más destacados de los televidentes de ‘La Casa de los Famosos’ en el post donde se aprecian las muestras de cariño entre estas dos personalidades, que ya son finalistas del programa:

“Tanto que hablo de Ivón y Ivón siempre se mantuvo al margen”, “AY NOOO YA NO PONGAN A ESTOS DOS POR FAVOR”, “Esto es un show ,tienen un guión”, “por fin algo de contenido!!!! Solo Laura empaña el momento a que Sra no vive ni deja vivir”, “NACHO CASANO ES EL PROTAGONISTA DE LA CASAAAA”, “Esto me da risa, es un chiste tremenda estrategia para quedar en la final”, “Una telenovela de la vida real Daniella a la gran final”, “#Nachiella dando contenido en esta semana final dónde quedan puros muebles”, “polos opuestos se atraen, no los separen por favor” y “Nacho la está utilizando de estrategia” son parte de los mensajes y opiniones que han dejado los seguidores de ‘La Casa de los Famosos’.

Casano y Navarro están en la final del programa junto a Ivonne Montero, Toni Costa y Salvador Zerboni. Uno de ellos será el que se lleve los $200,000 y se una a Alicia Machado como los ganadores del reality show.

