Omar Chaparro se transformó en Diego Verdaguer para crearle un holograma

Amanda Miguel y Ana Victoria, esposa e hija del argentino Diego Verdaguer, eligieron al comediante y actor Omar Chaparro para que caracterizará al desaparecido cantante con el objetivo de crear un holograma de su persona, el cual se proyectará en la gira llamada ‘Siempre te amaré’.

“Lo que pasa es que Amanda decía que yo tengo la misma complexión de Diego, que lo conocía y que éramos tan amigos, pensó en mí para ayudarla a hacer el holograma”, señaló Omar Chaparro en una entrevista concedida al columnista Alex Kaffie.

Cabe recordar que Diego Verdaguer falleció en enero de manera repentina luego de haberse contagiado de Covid-19.

Así que, a manera de homenaje, quienes lo acompañaron a lo largo de su vida en el escenario planearon una gira por Estados Unidos y durante cada presentación proyectarán un holograma que asemeja tener de vuelta al famoso cantante.

Para cristalizar el proyecto decidieron echar mano de Chaparro, quien sin dudarlo se sumó al reto de caracterizar a Diego, pero ello implicó que se trasladara a Los Ángeles, California, acompañado de una maquillista mexicana que, empleando prótesis facial y otros recursos, le ayudó a lograr el personaje.

“Me caracterizo en Los Ángeles y allá se grabó todo esto. Entonces, ya nada más fui al concierto a ver cómo había quedado y fue muy emotivo todo”, describió el también actor.

Un reto complejo

Asimismo, Chaparro reconoció que dominar las expresiones faciales y corporales del ídolo argentino le significó un gran reto, pero que lo dejó satisfecho al observar el resultado final.

De esta manera, el comediante mexicano saldó parte de la deuda moral que tenía con Verdaguer, pues luego de su deceso llegó a comentar sentirse triste pues el argentino lo había buscado para plantearle un proyecto, pero no lograron coincidir.

“Me duele porque me estuvo buscando y por una cosa, por otra, no coincidimos y me dolió en el alma perderlo”, señaló Chaparro luego de una misa realizada en memoria del cantante unas semanas después de su muerte. View this post on Instagram A post shared by OMAR CHAPARRO (@omarchaparro)

