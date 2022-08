A Kate del Castillo le dicen que está irreconocible, mientras posa con Adamari López

En la cuenta de Instagram de Telemundo publicaron una foto de Kate del Castillo junto a Adamari López y las reacciones de los usuarios de esa popular red social no se hicieron esperar. Las personas aseguraron que la mexicana está “irreconocible”.

“Guapas, talentosas, empoderadas y latinas, entre otras cualidades. ¿Quién más se siente inspirado por Kate del Castillo y Adamari López?⁠”, fue el mensaje que escribieron desde el perfil de Telemundo. Estos son algunos de los comentarios que dejaron los internautas con respecto a la apariencia de la mexicana:

“Kate ? Irreconocible”, “Omg!!! Pues si cuando uno envejece. Se arruga! Pero en el caso de ella cambió drásticamente ¡parece otra persona!”, “Kate se le notan rasgos muy fuertes parece otra”, “Oh my God no la reconocí? que le pasó?”, “que le PASO A LA REINA DEL SUR?”, “El precio de las cirugías, botox en exceso, al final la persona es otra”, “Kate del Castillo? No se parece”, “Preciosas! No se parece a kate”, “Kate está irreconocible” y “Adamaris es mucho más vieja y se ve más joven” son algunos de los mensajes más destacados en esta publicación.

Kate del Castillo suele ser activa en Instagram, red social en la que tiene más de 9 millones de seguidores. Allí pública parte de su trabajo y vivencias de su día a día. Una de sus últimas fotografías es junto a César Millán, conocido por su trabajo con los animales y junto a su mascota. “Gracias @cesarsway por un día increíble y lleno de amor por todos lados. Comida deliciosa por la chef @coniseafood en el Dog Phsycology Center. Lola estuvo por primera vez ZEN”, escribió la actriz mexicana para acompañar esa foto que ya tiene más de 33,600 me gustas.

Kate del Castillo tiene 49 años y es reconocida por el papel que interpretó en ‘La reina del sur’, una de las novelas que más popularidad ha tenido en los últimos años.

