¿Qué piensa Laura Bozzo del romance de Daniella Navarro y Nacho Casano en ‘La Casa de los Famosos’?

Laura Bozzo dio su opinión sobre el romance entre Daniella Navarro y Nacho Casano en ‘La Casa de los Famosos’, antes de salir del reality show de Telemundo en la última semana. La presentadora de origen perunao habló sobre este amorío horas antes de salir de la competencia debido a los votos del público.

“A mí me hubiera gustado que esto se diera cuando no estuviera en medio de una eliminación… Yo los felicito y estoy feliz por ti, me encanta”, dijo Bozzo. “Suenas demasiado hipócrita”, fue la respuesta de Navarro, mientras que Bozzo hablaba de que la situación había sido una estrategia y los ánimos en la cena de eliminación se fueron elevando.

“Esperaste este momento conociéndome como me conoces tres meses, porque me conoces suficiente para saber la gran estrategia que hicieron para decirme en este momento…”, comentó Bozzo.

“¿La gran estrategia que hicimos? Tú no me conociste a mí en tres meses”, dijo Navarro y Casano agregó: “¿Te parece tan increíble que me pueda gustar Daniella?”.

En una entrevista que le hicieron tras su salida ella sentenció: “La relación entre Nacho y Daniella… Por favor. Eso es una burla al ser humano porque Nacho ofendió a una mujer mexicana y ahora utiliza a Daniella para quedarse nuevamente en la casa…”.

La nueva pareja de ‘La Casa de los Famosos’ ya dejó ver muchos momentos de amor dentro del reality show, aunque en el pasado tuvieron muchas diferencias. Cuando ella salió del programa, dijo:

“Muy contenta de verdad, me siento muy orgullosa de mi participación, de haber podido ser como soy y salir de la misma razón porque yo prefiero salir con la cabeza en alto y con dignidad a estar en un lugar donde hay que arrancarse el corazón por $200,000 dólares. ¡Se los regalo!”.

Sigue leyendo: El público reacciona al inesperado romance entre Daniella Navarro y Nacho Casano en ‘La Casa de los Famosos’

¿A quién da por ganador el público de ‘La Casa de los Famosos’?

Una nueva pelea entre Daniella Navarro y Salvador Zerboni hace que el público diga “Fuera Daniella”

Laura Bozzo hace una petición “urgente” en ‘La Casa de los Famosos’