Toni Costa dice que extraña a Laura Bozzo y el público reacciona: “Ay Tony, si supieras”

En ‘La Casa de los Famosos’ Toni Costa y Salvador Zerboni recordaron a Laura Bozzo, la penúltima eliminada de la competencia mientras disfrutaban de un delicioso café en la mesa.

Toni Costa expresó que a Bozzo le encantaba el café y agregó: “Laurita, se extraña aquí tú locura que traías a esta casa. Se extraña”, dijo costa mirando hacia la cámara. Esta situación generó las reacciones de los televidentes y seguidores de ‘La Casa de los Famosos’. Incluso hasta brindaron por ella. Muchos de ellos señalaron la manera en la que Bozo se habría referido a Costa:

“Toni como siempre todo un caballero, mientras la Sra Laura está hablando muy mal sobre él. Eso es Toni”, “Si el supiera todooooo lo q dice , esa señora de el jaja, de verdad q no tiene límite esa señora”, “Noooo gracias a dios la sacaron a la mal agradecida esa”, “Laurita y ella ni lo quiere a Tony bueno tampoco quiere a Zerboni”, “Jajaj si supieras Tony lo que dijo Laura de ti”, “Tony no la extrañes tanto Laura está hablando mal de ti una malagradecida”, “Si supieras mi Tony”, “Y la señora hablandoooooo” y “Ay Tony, si supieras, q te ha despellejado!!! No estarías brindado por ella!!!” son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de Telemundo.

Toni Costa es uno de los cuatro finalistas de ‘La Casa de lo Famosos’ y en esta etapa del reality show tiene la compañía de Ivonne Montero, Salvador Zerboni y Nacho Casano, quien acaba de sufrir la salida de Daniella Navarro, quien quedó como quinta finalista y con la que inició una relación sentimental en la última semana que ella estuvo dentro del programa de Telemundo.

