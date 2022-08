Chelsea “toma venganza” del Barcelona

Cuando todo parecía indicar que César Azpilicueta se convertiría en el próximo refuerzo del FC Barcelona, el Chelsea dio un golpe sobre la mesa para renovar a su capitán por dos temporadas. De esta forma, el lateral español cierra la posibilidad de un traspaso para este verano.

El defensor, de 32 años de edad, de 32 años de edad, tenía meses negociando con el Barcelona. Sin embargo, prefirió quedarse en Stamford Bridge antes del partido inaugural de la Premier League, contra el Everton, del próximo sábado.

“Estoy muy feliz de extender mi estadía en Chelsea, mi hogar. Han pasado casi 10 años desde que llegué y me uní al club. Realmente siento el cariño de nuestros fans, y estoy muy emocionada por el nuevo proyecto que tenemos en nuestras manos”, anunció Azpilicueta en Twitter.

En esa misma línea agregó: “Soy un capitán muy orgulloso, y espero que podamos compartir muchos buenos recuerdos juntos. ¡Trabajaremos duro para lograrlo!”.

Vale destacar que el conjunto azulgrana le había ganado la partida a los Blues en las incorporaciones de Robert Lewandowski, Joules Koundé y Raphinha. Además, este verano fichó a Andreas Christensen, proveniente del Chelsea, y renovó a Ousmane Dembélé, pretendido en Londres.

Un refuerzo azulgrana

No conforme con eso, el equipo que ahora es propiedad de Todd Boehly hizo oficial la contratación de Marc Cucurella, lateral procedente del Brighton & Hove Albion que se formó en la cantera del Barcelona.

El español llega a Stamford Bride después de haberse consolidado como el mejor futbolista del Brighton. En su temporada debut en Inglaterra disputó 38 partidos en todas las competiciones y marcó 1 gol. De acuerdo con la prensa británica, el traspaso rondaría los $68 millones de dólares.

“Estoy muy feliz. Es una gran oportunidad para mí unirme a uno de los mejores clubes del mundo. Voy a trabajar duro para ser feliz aquí y ayudar al equipo”, declaró Cucurella tras fichar por el Chelsea. Su polivalencia le permite desempeñarse como volante o stopper izquierdo en línea de tres.

Todd Boehly, por su parte, indicó: “Marc es un defensor de élite de calidad comprobada en la Premier League y fortalece aún más a nuestro equipo de cara a la nueva temporada. Seguimos trabajando dentro y fuera del campo, y estamos encantados de que Marc sea parte del presente y del futuro en el Chelsea”.

A un mes de que cierre el mercado de pases, los Blues trabajan en nuevas incorporaciones para reforzar su delantera. Una de ellas podría ser la de Pierre-Emerick Aubameyang, para terminar de consumar su "venganza".

