Dicen que chilena de Lionel Messi es una “copia barata” de la que hizo Cristiano Ronaldo

Periodistas y fanáticos se rinden a los pies de Lionel Messi por el gesto técnico que protagonizó el argentino este fin de semana con el Paris Saint-Germain (PSG). Y es que ‘La Pulga’ marcó un golazo de chilena en la victoria (0-5) contra el Clermont.

Jamás se puede comparar la obra de arte de #CR7𓃵 con el esperpento de Messi. ✅ pic.twitter.com/Ll35mhJBzC — Enseñando_ABC (@EnsenandoAbc) August 7, 2022

Se trata del primer festejo de chalaca que consigue Messi durante su trayectoria. Sin embargo, algunos de sus detractores se encargaron restarle méritos a su ejecución, al punto de la calificarla como una “copia barata” de la chilena de Cristiano Ronaldo.

De hecho, la hermana del astro luso se hizo eco de estas criticas en las redes sociales, al darle Me Gusta y comentar una publicación en la que se critica el gesto técnico de Messi, al compararlo con el que protagonizó CR7 con el Real Madrid en 2018. Eso si es una Chilena y en Champions League pic.twitter.com/jUfFC1Orf9— Lincoln R. (@3b3rthLincoln) August 6, 2022

“Uno es una pistola y el otro es una bicicleta. Uno está en la Ligue 1 contra el Clermont, y el otro en los octavos de final de la Champions League contra la Juventus. En uno, el jugador pone las manos y el otro pie sobre el suelo, hasta se podría poner un colchón entre su cuerpo y el césped; mientras que el otro tiene el cuerpo completamente en el aire, se nota el espacio entre su cuerpo y el campo. Es tanto que cabría el jugador de la imagen superior (Messi) y, si dudara, aún quedaría un poco de espacio. Jajaja. Nunca compares”, se lee en el post. Should we even be surprised anymore? This family is so obsessed pic.twitter.com/XVErjEg5GV— R  (@Lionel30i) August 6, 2022

Katia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, se pronunció con varios emojis de aplausos y su respectivo Like. Algunos usuarios hasta presumen que la mujer está obsesionada con los logros del astro argentino.

Cristiano Ronaldo, por su parte, es objeto de críticas por la derrota del Manchester United (1-2) contra el Brighton en el inicio de la Premier League. El futbolista, de 37 años de edad, podría cambiar de equipo antes de que cierre el mercado de pases.

Toda obra de arte tiene su copia barata. pic.twitter.com/XTPi5893SA— REAL MADRID❤️ (@AdriRM33) August 6, 2022

