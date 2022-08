Adamari López y Alaïa tuvieron un gesto con Toni Costa para ayudarlo a ganar en ‘LCDLF2’

El bailarín Toni Costa es uno de los cuatro finalistas que esta noche podría llevarse 200 mil dólares en caso de llegar a ser el afortunado ganador de ‘La Casa de los Famosos‘, segunda temporada. Además, el público es quien decide y vota por el participante de su preferencia. A su vez, algunas encuestas que han estado revelando a través de las redes sociales han puesto al español como ganador.

La audiencia ha calificado al también instructor de zumba como alguien que cuenta con carisma y una personalidad que lo diferencia del resto de sus compañeros que aún se mantienen con él en esta etapa decisiva del reality show, y que ha logrado atrapar la atención de muchos en las últimas semanas.

La conductora de televisión Adamari López tuvo un gran y emotivo gesto con el padre de su hija tras prestarle su colaboración a Alaïa para que grabara un video donde realiza una invitación a sus seguidores de la red social Instagram para que sigan votando por su padre.

“Hola amiguitos, yo soy Alaïa y como saben mi papá Toni está en ‘La Casa de los Famosos y lo han apoyado tanto, ya casi se termina. Gracias por sus apoyos y síganlo apoyando. El tiempo pasa rápido”, expresó de una manera bastante alegre la pequeña de 7 años.

Sin embargo, esta no es la primera ocasión en la que ella le solicita ayuda a sus seguidores de la red social de la camarita, quien además no ha perdido ningún detalle de lo que fue la participación del instructor de zumba durante las últimas semanas.

Fue a mediados del mes de julio cuando López tomó la determinación de colaborar, pues para ese momento el coreógrafo estaba nominado, por lo que la pequeña pidió que votaran para que así él siguiera dentro de la casa más famosa de habla hispana del momento. View this post on Instagram A post shared by Alaïa Costa-López (@alaia)

“Yo me voy acabando este proyecto satisfecho, contento, feliz de que he sido siempre yo, de que he intentado ser la mejor versión de mí. Mis compañeros aquí tienen un amigo. Bueno jefa, mañana que pase lo que Dios quiera, que pase lo que el público así desee, que sea lo más justo por favor. Si gano pues bueno, imagínate, un sueño hecho realidad”, dijo este domingo el español.

