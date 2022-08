Madre de Toni Costa reveló lo que hizo su hijo con el primer salario de ‘La Casa de los Famosos’

El bailarín Toni Costa es uno de los cuatro finalistas en ‘La Casa de los Famosos 2’ y será este lunes cuando nombren al afortunado ganador que se llevará los 200 mil dólares luego de haber estado durante casi tres meses aislados de la realidad para cumplir con las reglas del reality show.

Hace algunos días la conductora Adamari López manifestó que espera que él cumpla con la promesa que hizo, esto en caso de llegar a ser la persona que se lleve esa gran suma de dinero a casa.

Doña Carmen, madre del instructor de zumba se pronunció por la participación de su hijo en el programa y es que manifestó que: “Toni es lo que habéis visto: es muy cariñoso, muy educado, muy amigo de sus amigos, es una persona que se preocupa mucho por su familia, por sus amigos”, así lo dejó saber en una entrevista concedida a ‘Al otro nivel’ con Freddy Ramírez.

“Toni es lo que estáis viendo, un ser maravilloso con sus defectos y virtudes, más virtudes que defectos. Es raro ver en estos tiempos a un niño de esa edad con ese candor, con esa buena vibra que tiene, no ve nada mal, todo le parece bien, siempre si le digo algo él enseguida me aplaca ‘mamá, por favor’, siempre hablando bien, este nene no hay manera de que hable mal de nadie, es un ser de verdad especial”, añadió en esa oportunidad.

En medio de las lágrimas la madre de Costa comenzó a relatar la sorpresa que le tenía preparada su hijo, pues ella también se encontraba acompañada por Lorena (hermana del bailarín) al momento de recibir una grandiosa noticia: “Cuando se fue al reality show me llamó y me dijo: ‘Mamá el primer sueldo...'”.

“Cuando él se marchó dejó encargado que el primer sueldo que él cobrara del programa (La Casa de los Famosos) sería para el dentista de mi madre para arreglar su dentadura y así fue. De hecho ha empezado con el tratamiento. Ese fue el primer sueldo, para ayudarla y cuidarla”, explicó la tía de Alaïa Costa López.

