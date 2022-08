Alicia Machado dedica unas emotivas palabras a Ivonne Montero, ganadora de ‘La Casa de los Famosos’

De ganadora a ganadora: Alicia Machado estuvo allí junto al maletín con los $200,000 dólares y a Ivonne Montero, la ganadora de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’.

La venezolana, ganadora de la primera edición de este reality show de Telemundo, aprovechó el momento para dedicarle unas emotivas palabras a Montero: “La Virgen de Guadalupe nunca abandona a una madre guerrera y luchadora y hoy lo vuelve a demostrar contigo, como lo hizo conmigo”, fue el mensaje que le dio rodeada de todos los ex participantes del programa y con la emoción que se podía sentir a través de su voz.

En medio de muchos aplausos y con ellas dos en el medio se despidió el último episodio de ‘La Casa de los Famosos 2’. Ambas lucieron muy elegantes y brillantes vestidos, dignos de una gala de lujo como la que se llevó a cabo en la última noche de esa segunda temporada del reality show de Telemundo.

Antes de salir de la casa, Montero tomó el maletín con el dinero de la caja de cristal en la que estaba en medio de la emoción que sentía. Tras tomarlo debió dirigirse al jardín, donde tuvo que apagar las luces de la casa de manera simbólica, pues ella fue la última habitante de la casa.

“Gracias a cada rincón, cada espacio que me acogió, que me brindó compañía, que fue un eco para llegar a tanto público. Con todas las emociones. Gracias por lo vivido, por las cosas buenas, por las cosas malas, por las sonrisas, por los éxitos, por la unión que tuvimos en algún momento todos los compañeros. gracias a mis compañeros porque de cada uno aprendí algo. Me siento muy orgullosa. Agradezco también a mis padres por haber hecho de mí la mujer que soy y a esa pequeñita por también hacerme la madre que soy, esa fuerza. ¡chas gracias jefa querida por todo lo hermoso que nos brindaste!”, dijo en ese momento.

