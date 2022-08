Ivonne Montero estalló de emoción mientras recogía el premio de ‘La Casa de los Famosos’

Ivonne Montero fue la última persona que quedó dentro de ‘La Casa de los Famosos’, siendo así la ganadora de la segunda temporada de este reality show de Telemundo con 33.8% votos del público. La actriz mexicana quedó sola dentro de la casa y allí recogió y se llevó consigo el maletín con los $200,000 dólares en efectivo que dio el show como premio al ganador.

Mientras ella se quedaba sola en la casa, la emoción era latente. Ella se acercó a la caja de cristal en la que estaba el maletín y mientras “la jefa” le dedicaba emotivas palabras y ella rompía en llanto, tomó el maletín y salió al jardín.

Tras la salida al jardín Héctor Sandarti le indicó a Montero que debía apagar las luces de la casa con un gran interruptor. “Gracias a cada rincón, cada espacio que me acogió, que me brindó compañía, que fue un eco para llegar a tanto público. Con todas las emociones. gracias por lo vivido, por las cosas buenas, por las cosas malas, por las sonrisas, por los éxitos, por la unión que tuvimos en algún momento todos los compañeros. gracias a mis compañeros porque de cada uno aprendí algo. Me siento muy orgullosa. Agradezco también a mis padres por haber hecho de mí la mujer que soy y a esa pequeñita por también hacerme la madre que soy, esa fuerza. ¡chas gracias jefa querida por todo lo hermoso que nos brindaste!”, expresó Montero antes de bajar el interruptor y apagar las luces de ‘La Casa de los Famosos’, en medio de los aplausos del público presente en el estudio.

Su salida de la casa, y llegada al estudio, se dio en medio de muchos agradecimientos y luces brillantes.

En las redes sociales fueron cientos los comentarios que llegaron para felicitar a Montero por este triunfo. El cuadro de honor de la competencia lo completan Salvador Zerboni en el segundo lugar y Nacho Casano en el tercer puesto. Toni Costa quedó como cuarto finalista.

Sigue leyendo: El público pide la participación de Marjorie de Sousa en ‘La Casa de los Famosos 3’

Así lució Marjorie de Sousa en su aparición especial en ‘La Casa de los Famosos’

Evelyn Beltrán reacciona tras un comentario de Adamari López que involucró a Toni Costa con Daniella Navarro

Alaïa, la hija de Toni Costa y Adamari López, aparece en ‘La Casa de los Famosos’ y su padre no aguanta las lágrimas