Conductora de televisión acusa al payaso Platanito de presunto acoso

Gaby Ramírez, presentadora de televisión, decidió que era el momento adecuado para denunciar el presunto acoso de que fue objeto por parte del comediante Sergio Verduzco, mejor conocido en el ambiente artístico como el payaso Platanito, cuyas actuaciones frente a la cámara generalmente resultan subidas de tono.

De acuerdo con el testimonio de la conductora expuesto en el programa “Chisme No Like” todo ocurrió cuando, hace algunos años, cuando ella participaba en una grabación de Estrella TV, donde el payasito era considerado un ídolo.

La mujer afectada asegura que Sergio Verduzco tocó su cuerpo sin su consentimiento.

“Un día me invitaron al ‘Show de Platanito’… estábamos haciendo el concurso normal cuando de pronto dice, ‘bueno, muchísimas gracias se terminó. Muchísimas gracias Karina por haber estado y me agarró el pecho. Él sabe, me agarró sin mi permiso”, mencionó.

Gaby reconoció que en ese momento se quedó perpleja ante la osadía del comediante enfundado en el traje de payaso.

“Me quedé como idiota, -preguntándome si era- parte del sketch, ‘¿qué dijo, le doy una cachetada? Yo me quedé fría, entonces agarro y me voy al control room, antiguamente estaba ahí el dueño, el señor Liberman, y le dije, ‘¿oiga, usted dio la orden de que Platanito me agarrara el busto?’”, rememoró.

La echaron del estudio por denunciar a su agresor

No obstante, lejos de ser apoyada por los directivos de la televisora frente al abuso de confianza en que había incurrido Platanito, a Gaby Ramírez no solo la obligaron a ofrecerle una disculpa al personaje que la había manoseado, sino que además terminaron por echarla del estudio de grabación.

“Hasta me sacaron con mi hijo del estudio por órdenes de Platanito. Es más, a mí me obligaron a llevarle un arreglo de flores a Platanito y se lo dejé en el hotel donde se quedaba. Que porque a mí se me ocurrió reclamarle…”, concluyó.

Lo cierto es que el controversial payasito hasta el momento no se ha manifestado sobre un hecho que podría abrir una investigación ante las autoridades sobre violencia de género.

Cabe señalar que hace poco la comediante Karla Panini declaró ante varios medios de comunicación estar dispuesta a hondar en detalles sobre la debilidad de Sergio Verduzco por consumir sustancias prohibidas y por serle infiel a su esposa.

Te puede interesar: