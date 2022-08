Andrew Cuomo demanda a su ex aliada la fiscal Letitia James: guerra entre demócratas en Nueva York

Justo un año después de anunciar su renuncia en medio de acusaciones no procesadas por acoso sexual, el ex gobernador demócrata Andrew Cuomo presentó una demanda contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, por no brindarle representación legal después de que una de sus acusadoras lo llevara a los tribunales.

Rita Glavin, abogada de Cuomo, argumenta en la demanda presentada el miércoles en la Corte Suprema de Manhattan que la oficina de James rechazó “injustamente” la solicitud del ex gobernador después de que una policía estatal lo demandó tras acusarlo de mala conducta, informó Daily News.

Glavin alega que la negación fue “arbitraria, caprichosa, contraria al texto simple del estatuto, parcial, personal y políticamente conflictiva”, así como una negligencia en el cumplimiento del deber por parte de James.

La agente policial no identificada alega que Cuomo la tocó repetidamente de manera inapropiada e hizo comentarios sugerentes después de que ella fuera designada para su protección. Por ello presentó una demanda civil en la corte federal de Manhattan contra el ex gobernador y dos de sus principales ayudantes en febrero.

En marzo, Cuomo solicitó al estado Nueva York que lo representara o le pagara un abogado privado en relación con la demanda, según documentos judiciales. Sin embargo, la oficina de James determinó que el estado no era responsable de cubrir ninguno de los costos legales relacionados con el ex gobernador.

Irónicamente, James lleva en este momento una sonada investigación contra el ex mandatario republicano Donald Trump, gran enemigo político de Cuomo.

Cuomo, quien también es abogado, presentó hace exactamente un año documentos de jubilación ante el estado Nueva York para garantizarse una pensión de por vida de $50,000 dólares anuales, una semana antes de abandonar la gobernación, cargo al que renunció por un escándalo de acoso sexual y otras denuncias paralelas, permitiendo el ascenso de la entonces vice gobernadora, Kathy Hochul.