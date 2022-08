Hallan muerto a hispano desaparecido en playa de Queens, Nueva York; policía sospecha homicidio

Berman Gutiérrez, nicaragüense de 25 años que había sido reportado como desaparecido en un paseo a la playa en Queens (NYC), fue hallado muerto flotando a varias millas de distancia en Long Island.

El cuerpo fue encontrado flotando el martes a las 5:40 p.m. en Broad Channel en Lawrence y la policía del condado Nassau inició una investigación por homicidio, luego de que alguien llamara a 911.

Miembros de la policía de Nassau y Hempstead Bay, las oficinas de marina y aviación, y el Departamento de Bomberos de Long Beach respondieron a la escena. Anoche el cadáver fue identificado como Gutiérrez, residente de Far Rockaway, en Queens, detalló Newsday.

Gutiérrez estaba siendo buscado frenéticamente, luego de que según su familia desapareciera durante un paseo a la playa la madrugada del lunes en su vecindario Far Rockaway.

“Tras estar caminando por la arena a la altura de la calle 17 y el boulevard Seagirt, el joven aparentemente se quitó la camisa y saltó al agua, para nadar en medio de la noche, pero nunca salió”, reportó NY1 Noticias.

Aparentemente Gutiérrez, padre de una niña de 5 años, había estado paseando en la playa con otros amigos: dos mujeres y un hombre. Su tío Noel Torres dijo el lunes que al joven no le conocían ninguna novia y que sólo tenía año y medio viviendo en Nueva York, trabajando y con buen comportamiento.

No está claro por qué la policía de Nassau ahora sospecha que Gutiérrez pudo haber sido víctima de un homicidio. Pero su familia ya había expresado dudas sobre lo sucedido.

Según Torres a su sobrino no le gustaba mucho meterse en el agua, por eso le extraña que se haya lanzado al mar y de noche, como le dijeron. “La versión que dan es esa que se metió al agua y se ahogó, pero eso no nos gusta, no nos cuadra. Entonces queremos que la policía investigue qué paso acá, porque yo veo que como que hay algo diferente acá, escondiéndose acá, por eso queremos que investiguen”, dijo Torres el lunes.

NYPD reportó que los llamaron a la playa alrededor de las 2 a.m. del lunes cerca de Seagirt Boulevard y Beach 17, donde las cuadrillas rastrearon el agua. Con banderas rojas en la playa, ese día no se permitió nadar.